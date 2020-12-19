خبير ألغام روسي أحدث ضحايا "قره باغ"

قتل خبير ألغام روسي بانفجار بإقليم ناغورني قره باغ، الذي كان لأسابيع مسرحا لمعارك بين أذربيجان وأرمينيا، بحسب وزارة الدفاع الروسية.

وتعدّ هذه أول وفاة يعلن عنها رسمياً لعضو في قوة حفظ السلام الروسية التي جرى نشرها منذ نوفمبر/تشرين الثاني، بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار وضع حداً لستة أسابيع من المعارك بين باكو ويريفان.



وقتل الخبير ،الذي لم يكشف عن اسمه، الخميس، خلال عملية نزع ألغام على طريق قرب مدينة شوشا الاستراتيجية الخاضعة لسيطرة أذربيجان، كما أكدت الوزارة.

وقالت في بيان نقلته وكالات الأنباء الروسية الرسمية "انفجر جهاز متفجر"، مضيفةً أن العسكري توفي "متأثراً بجروحه" خلال نقله إلى المستشفى.

ورفض متحدث باسم الجيش الروسي التعليق على الحادثة في اتصال مساء الجمعة مع فرانس برس.

ومطلع نوفمبر/تشرين الثاني، أسقطت أذربيجان عن طريق الخطأ مروحية روسية قرب حدودها مع أرمينيا، ما أدى إلى مقتل عسكريين روسيين.

وانفصل إقليم ناغورني قره باغ، وهو منطقة ذات أغلبية أرمنية في أذربيجان، عن باكو خلال حرب في أوائل تسعينيات القرن الماضي خلفت حوالي 30 ألف قتيل.

وأسفر استئناف الاشتباكات بين سبتمبر/أيلول ونوفمبر/تشرين الثاني عن مقتل أكثر من خمسة آلاف شخص من بينهم عشرات المدنيين.

وشكّل اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 نوفمبر/تشرين الثاني عن هزيمة للقوات الأرمينية وأعطى باكو مكاسب جغرافية مهمة.

وينتشر منذ ذلك الحين في المنطقة نحو ألفي عسكري روسي كجزء من قوة لحفظ السلام.