"عزل عام".. إيطاليا تواجه كورونا خلال أعياد الميلاد

قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، إن الحكومة قررت فرض العزل العام في كافة أنحاء البلاد خلال معظم عطلة عيد الميلاد والعام الجديد وذلك في ظل سعي السلطات لتفادي ارتفاع جديد في عدد الإصابات بفيروس كورونا.
وقال رئيس الوزراء للصحفيين "إن الموقف صعب في أنحاء أوروبا والفيروس لا يزال ينتشر في كل مكان... عبر الخبراء عن قلقهم من احتمال حدوث قفزة في عدد الإصابات خلال عيد الميلاد".
ووفقا للقواعد الجديدة، ستُغلق الأنشطة التجارية غير الضرورية خلال الفترة بين 24 و27 ديسمبر/كانون الأول، وبين 31 ديسمبر والثالث من يناير/ كانون الثاني، وكذلك في الخامس والسادس من يناير.
وستسمح السلطات للإيطاليين بالسفر لأغراض العمل والعلاج والحالات الطارئة فقط.
وكانت إيطاليا أول بلد غربي يضربه الوباء في فبراير شباط وسجلت حتى أمس الجمعة أكثر من 67 ألف وفاة بالفيروس وهي أعلى حصيلة في أوروبا.
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