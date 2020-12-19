"باجرام" الأمريكية بأفغانستان في مرمى الصواريخ

تعرضت قاعدة "باجرام"، وهي قاعدة جوية أمريكية رئيسية في أفغانستان، لهجوم بأربعة صواريخ صباح السبت.

وقالت قناة "طلوع نيوز" التلفزيونية الأفغانية إن أربعة صواريخ استهدفت قاعدة "باجرام" الجوية، لكن لم يدل مسؤولون حتى الآن بتفاصيل حول احتمال سقوط ضحايا في الحادث.



وأوضحت وحيدة شاهكار، المتحدثة باسم حاكم إقليم باروان إنه تم إطلاق الصواريخ على قاعدة "باجرام" من منطقة قلندر خيل.

وقال عبد الشكور قدوسي، حاكم منطقة باجرام إنه تم نصب عشرة صواريخ طراز "بي.إم-12" على شاحنة صغيرة بمنطقة قلندر خيل.

وأضاف أنه تم إطلاق أربعة من الصواريخ وإبطال مفعول ستة صواريخ أخرى من قبل الشرطة.

وأشار إلى أنه ليس لديهم أي تفاصيل بشأن احتمال حدوث أضرار تعرضت لها القاعدة بسبب الهجوم الصاروخي.

والعام الماضي، تعرضت القاعدة العسكرية الأمريكية لهجوم إرهابي أسفر عن مقتل مدنيين اثنين وإصابة أكثر من 70 آخرين.

والشهر الماضي قٌتل 3 أشخاص وأصيب 11 آخرون، بعد سقوط 14 صاروخا على مناطق مختلفة من العاصمة كابول، بعد مقتل 11 من عناصر طالبان بينهم قيادي بالحركة خلال ضربة جوية للجيش الأفغاني بولاية بدخشان شمال شرقي أفغانستان.

وتتصاعد أعمال العنف في كافة أنحاء الولايات الأفغانية حتى مع خوض طالبان والقوات الحكومية محادثات سلام بهدف طي صفحة الحرب.