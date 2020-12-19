سعر الدولار في العراق اليوم السبت 19 ديسمبر 2020

قفز سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، صباح السبت، في تعاملات شركات الصرافة وفي بورصة العملات المحلية.

وفي بورصة الكفاح (البورصة المحلية في العراق) سجل سعر الصرف 1320 دينارا لكل دولار.

أما في شركات الصرافة فقد سجل سعر صرف الدولار نحو 1380 دينارا لكل دولار.



وجاء ارتفاع الدولار في ظل الترويج لمزاعم عن احتمال خفض سعر الصرف الرسمي للدينار العراقي أمام الدولار ليسجل 1450 دينارا للدولار بداية من الأحد.

وقالت وسائل إعلام إن مصادر في البنك المركزي والبرلمان تحدثت عن مسودة أولية لموازنة عام 2021 اقترحت سعر صرف جديد للدولار عند 1450 ديناراً.

ومن جهة أخرى، نقلت وسائل إعلام عن المصارف، قولها إنه لا قرار رسمي بهذا الشأن حتى الآن.

وقالت صحف أخرى إن تأكيدات حكومية ونيابية شددت على أن المسودة غير نهائية وقابلة للتعديل.

إقرار الموازنة

ومن المنتظر أن تعقد الحكومة العراقية، اليوم، جلسة استثنائية تخصص لمناقشة وإقرار مشروع الموازنة العامة وإرسالها إلى البرلمان العراقي لمناقشتها ومن ثم إقرارها.

ولاحقا سترسل الموازنة إلى الرئاسة العراقية للمصادقة عليها لتدخل حيز التنفيذ بعد نشرها في صحيفة الوقائع العراقية الرسمية.

والخميس الماضي، أظهرت بيانات للحكومة العراقية، أن الإيرادات المالية المتوقعة للموازنة العامة الاتحادية لعام 2021 تتجاوز 91 تريليون دينار عراقي.

وأشارت البيانات إلى أن العجز المخطط سيتجاوز 58 تريليون دينار، ويعادل الدولار الأمريكي نحو 1190 دينارا عراقيا.

وجرى احتساب الإيرادات من تصدير النفط الخام على أساس معدل سعر البرميل المصدر 42 دولارا للبرميل الواحد، بمعدل تصدير النفط الخام بنحو 3 ملايين و250 ألف برميل يوميا.

وتعاني الحكومة من نقص في حوالي 3.5 مليار دولار لدفع الرواتب والديون بعد تراجع الإيرادات الشهرية للعراق إلى حوالي 4 مليارات دولار هذا العام وهي نصف ما كانت عليه في عام 2019 بسبب انهيار أسعار النفط العالمية وتفشي جائحة كورونا.