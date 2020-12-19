تعرف على سعر اليورو في مصر اليوم السبت 19 ديسمبر 2020

استقر متوسط سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري، اليوم السبت 19 ديسمبر 2020، في معظم البنوك، وشركات الصرافة.

وتتحرك أسعار العملات العربية، والأجنبية، أمام الجنيه المصري بشكل طفيف حسب العرض والطلب، وسط حالة استقرار كبيرة لسوق النقد المصرية، مستمرة منذ نهاية العام الماضي.

وحسب متوسط أسعار العملات في السوق المصرية على موقع البنك المركزي، استقرت أسعار اليورو والجنيه الإسترليني، والدينار الكويتي، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي، مقابل الجنيه، اليوم السبت.

والجمعة، والسبت، عطلة رسمية في البنوك المصرية.

استقرار العملة الأوروبية

واستقر متوسط سعر العملة الأوروبية أمام الجنيه المصري، في البنوك، عند 19.08 جنيه للشراء و19.28 جنيه للبيع، وفقا لمسح أجرته "دوت الخليج الإخبارية" على أسعار اليورو في 23 بنكا.

وحسب موقع البنك المركزي المصري، استقر متوسط سعر صرف اليورو مقابل الجنيه عند 19.184 جنيه للشراء، و19.311 جنيه للبيع.

وسجل سعر العملة الأوروبية، في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، نحو 19.06 جنيه للشراء، و19.29 جنيه للبيع.

أعلى سعر لليورو

وجاء أعلى سعر لشراء اليورو مقابل الجنيه المصري، عند 19.13 جنيه، في بنك واحد فقط، وهو المصرف العربي الدولي، فيما جاء أعلى سعر لبيع اليورو، مقابل الجنيه المصري عند 19.35 جنيه في بنك التعمير والإسكان.

ورغم جائحة كورونا وتوقف الطيران التام وإغلاق الفنادق وموت السياحة حول العالم، جذبت مصر 3 ملايين سائح في 2020.

والرقم رغم ضآلته مقارنة بما اعتادت عليه مصر، إلا أنه يؤكد السحر الخاص للمقاصد السياحية المصرية، والنجاح الاستثنائي في إدارة أزمة الوباء صحيا واقتصاديا.

وقالت غادة شلبي نائبة وزير السياحة والآثار في مصر، إن جذب ثلاثة ملايين سائح بنهاية 2020 يمثل 23% من أعداد السائحين المسجلة في عام 2019.

سعر الدولار والإسترليني

واستقر متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، عند 15.65 جنيه، للشراء، و15.75 جنيه، للبيع، حسب موقع البنك المركزي المصري.

كما ظل سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه، ثابتا عند 21.293 جنيه للشراء، و21.427 جنيه للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار

وعلى موقع البنك المركزي المصري، استقر متوسط سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، عند نحو 4.173 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

وسجل متوسط سعر الدرهم الإماراتي، نحو 4.26 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع.

كما استقر الدينار الكويتي، عند نحو 51.394 جنيه للشراء، و51.855 جنيه للبيع.

وقال البنك المركزي المصري إن التحويلات المالية من المصريين العاملين في الخارج زادت 1.3 مليار دولار إلى 8 مليارات دولار في الربع الثالث من 2020.

وأضاف البنك، أن التحويلات زادت في سبتمبر/أيلول الماضي إلى 2.7 مليار دولار من 2.3 مليار دولار في الشهر نفسه في 2019.