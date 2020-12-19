السعودية تشيد بجهود الإمارات في تنفيذ اتفاق الرياض باليمن

أشادت المملكة العربية السعودية، السبت، بالجهود الإماراتية في دعم اليمن لإكمال مساره السياسي.

وأشاد السفير السعودي في اليمن محمد آل جابر، السبت، بجهود الإمارات في تنفيذ اتفاق الرياض الذي توّج أمس بإعلان حكومة الكفاءات بمشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي.

وقال السفير السعودي لدى اليمن، إن الأطراف اليمنية أظهرت التزامها بتطبيق اتفاق الرياض، مشيراً إلى أن التحالف العربي يواصل تقديم الدعم بكافة أشكاله للشعب اليمني.

واعتبر السفير السعودي، تشكيل الحكومة اليمنية، بأنه إنجاز كبير للجميع، وجاء بفضل تجاوب الأطراف اليمنية، لافتا إلى أن التأخر في تنفيذ الاتفاق كان سببه " خلافات تم تجاوزها".

وكشف آل جابر أن الحكومة اليمنية الجديدة، التي يرأسها الدكتور معين عبدالملك، ستعود إلى عدن خلال أسبوع، فور انتهاء الترتيبات.

وأكد الدبلوماسي السعودية، أن تشكيل حكومة الكفاءات، بعد توافق وطني، سيدفع مليشيا الحوثي إلى القبول بالحل السياسي الشامل الذي ترعاه الأمم المتحدة.

وأكد آل جابر، أن السعودية، حريصة على استقرار اليمن وستدعم كل الجهود بهذا الصدد، ومواصلة تقديم الدعم بكافة أشكاله للشعب اليمني.

وكان الرئيس اليمني، قد أصدر مساء الجمعة، قرارا جمهوريا بتشكيل حكومة الكفاءات بناء على اتفاق الرياض، والتي تحتوي على 24 حقيبة وزارية بمشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي وكافة الأحزاب والقوى السياسية .

وقوبل تشكيل الحكومة اليمنية، بترحيب أممي ودولي وإقليمي واسع، باعتباره خطوة محورية نحو الحل السياسي الشامل لإنهاء الحرب التي أشعلها الانقلاب الحوثي قبل 6 سنوات.