سحب واشنطن دبلوماسييها من العراق.. من يراقب المساعدات؟

قال مسؤولون أمريكيون إن خفض عدد الدبلوماسيين في السفارة في بغداد سيجعل من الصعب مراقبة نحو مليار دولار من المساعدات للعراق.

وفي تقرير لمجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، أكد مسؤولون أمريكيون، أن سحب الموظفين الدبلوماسيين الأمريكيين من العراق "سيترك طاقمًا من مسؤولي المساعدات الأمريكية بدوام كامل"، بالإضافة إلى الموظفين المعينين محليًا ، لمراقبة ما يقرب من مليار دولار من برامج المساعدات الخارجية.



وكان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أكد أن هناك خطط لسحب عشرات الدبلوماسيين من السفارة الأمريكية في بغداد، كتدابير احترازية خوفا من أي تهديدات أمنية محتملة في الذكرى السنوية الأولى لمقتل الإرهابي، قاسم سليماني، قائد فيلق القدس الإيراني، في غارة أمريكية في بغداد.

وقال المسؤولون الأمريكيون وأعضاء في الكونجرس إن قرار خفض عدد الدبلوماسيين الأميركيين ومسؤولي المساعدات الخارجية في السفارة إلى قرابة النصف لن يترك سوى 4 موظفين يعملون بدوام كامل في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بالإضافة إلى الموظفين المحليين، في السفارة لمراقبة مئات الملايين من الدولارات من أموال دافعي الضرائب من برامج المساعدات الخارجية.

وأجرت "فورين بوليسي" مقابلات مع عاملين في المجال الإنساني، تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم، قالوا إنه سيكون من الصعب ، إن لم يكن من المستحيل، لمثل هذا العدد المحدود من الموظفين ضمان تنفيذ الكثير من برامج المساعدات بشكل صحيح دون سوء الإدارة أو الكسب غير المشروع.

في الوقت ذاته، أشار البعض إلى أن القرار الذي صدر خلال الأسابيع الأخيرة من إدارة ترامب عقب الإعلان عن خفض عدد القوات الأمريكية في العراق يثير مخاوف عدد من نواب الكونجرس من أن يتسبب القرار في تقويض استقرار العراق وترك الساحة خالية لإيران ووكلائها لكسب المزيد من النفوذ في البلاد.

وقالت بوجا جونجونوالا،المتحدثة باسم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالإنابة، إن الوكالة تقوم بتعديل عدد موظفيها في السفارات والقنصليات في جميع أنحاء العالم بناء على المهمة والأمن المحلي بشكل مستمر.

وأوضحت بوجا أن إعادة توطين موظفي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لن يؤثر على الموظفين العراقيين المحليين، الذين يعملون عن بعد خلال جائحة كورونا، وأن "الإشراف على أموال دافعي الضرائب الأمريكيين أمر بالغ الأهمية بالنسبة للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية".