اليونان تعلق على عقوبات واشنطن ضد تركيا

قالت اليونان، السبت، إن آثار العقوبات الأمريكية ضد تركيا ستظهر على المدى الطويل.

وأكد وزير خارجية اليونان نيكوس دندياس، أن العقوبات الأمريكية على تركيا كانت بمثابة" رسالة قوية جدا لأنقرة".

والإثنين الماضي، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات على هيئة الصناعات الدفاعية التركية ورئيسها إسماعيل دمير.

وقالت الخزانة الأمريكية، في بيان، إن العقوبات المفروضة على تركيا تستهدف هيئة الصناعات الدفاعية التركية ورئيسها إسماعيل دمير .

كما أعلنت فرض عقوبات على 3 أتراك آخرين لهم علاقة برئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن العقوبات المفروضة على تركيا بسبب شرائها منظومة إس 400 الروسية.

وأضاف أن "العقوبات على تركيا تشمل حظر كل تراخيص التصدير الأمريكية والتصاريح الممنوحة لوكالة المشتريات الدفاعية التركية".

وكان الكونجرس الأمريكي، صادق الجمعة قبل الماضي، على فرض عقوبات على تركيا، على خلفية اقتنائها منظومة الصواريخ الروسية "إس 400" الروسية.

كما قرر قادة الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم في بروكسل، الخميس الماضي، معاقبة أنقرة على تصرفاتها العدوانية في شرق المتوسط.