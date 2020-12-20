قداس وأجراس وورود.. ألمانيا تحيي ذكرى هجوم سوق برلين

أقيم قداس في كنيسة القيصر فيلهلم التذكارية، في برلين، مساء السبت، تأبينا لذكرى ضحايا الهجوم بشاحنة على سوق لعيد الميلاد في 2016.
القداس حضره قرابة 100 شخص، بمن فيهم مايكل مولر رئيس بلدية المدينة وإدجار فرانك مفوض الحكومة لشؤون الضحايا.
ودقت أجراس الكنيسة القريبة من السوق، 12 مرة في نفس وقت وقوع الهجوم إحياء لذكرى الضحايا الاثني عشر.
ووضع الناس أكاليل الزهور والورود والشموع أمام الكنيسة، وهي عبارة عن بقايا لمعلم بارز مع برج مكسور يمثل نصبًا تذكاريًا ضد الحرب، فيما تم إلغاء سوق الكريسماس هذا العام بسبب جائحة فيروس كورونا.
وكتب مولر تغريدة ذكر بها أسماء القتلى وقال إنهم "لن يتم نسيانهم"، وتحدث عن تأثير الهجوم على المدينة.
وقالت وزيرة العدل كريستينه لامبريشت، إن "أسر الضحايا والمصابين وعمال الطوارئ المعنيين سيتلقون الدعم بشكل مستمر".
يذكر أنه في 19 ديسمبر/كانون الأول من عام 2016 قاد المواطن التونسي أنيس عمري شاحنة مسروقة إلى داخل تجمع احتفالي بساحة برلين، مما أسفر عن مقتل 11 شخصا وإصابة 70 آخرين.
وقُتل عمري في وقت لاحق بالرصاص في إيطاليا بعد عدة أيام من الهجوم، وحدث جدال عنيف حول الأخطاء المرافقة للقضية.
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