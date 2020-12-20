طائرة خاصة.. ألمانيا تستعيد نساء وأطفال "داعش"

وصل صباح اليوم الأحد، ٣ من "نساء داعش" الألمان، إلى مطار فرانكفورت، وسط البلاد، بعد جهود حكومية كبيرة لاستعادتهم.
وقالت صحيفة بيلد الألمانية، في تقرير حصري نشرته اليوم، "لأول مرة، تحركت الحكومة الألمانية وأعادت بنفسها، عددا من أعضاء داعش من النساء الألمان إلى البلاد".
وأوضحت، نقلا عن مصادر رفيعة، "وصل فرانكفورت صباح اليوم، ٣ نساء كن محتجزات في معسكرات الاعتقال الكردية شمالي سوريا، وهن ليونورا م. (21 عامًا)، وميرف أ. (24 عامًا)، وياسمين أ. (غير معروف عمرها)"، بالإضافة إلى عدد من الأطفال غير معروف على وجه الدقة".
ووصل هؤلاء النسوة والأطفال (بعضهم أيتام) إلى فرانكفورت في طائرة خاصة استأجرتها وزارة الخارجية الألمانية خصيصا لنقلهن من المخيمات الكردية.
وهبطت الطائرة القادمة من شمالي العراق في مطار فرانكفورت، صباح الأحد، بعد أن توقفت لوقت قصير في فيينا، لسبب غير معروف.
وكانت عملية الإجلاء بدأت بنقل النساء والأطفال الألمان برا من شمالي سوريا إلى شمالي العراق، ومن الأخير جوا إلى فرانكفورت عبر فيينا.
ووفق بيلد، اعتقلت السلطات الألمانية ليونورا م.، فور وصولها فرانكفورت بسبب وجود مذكرة توقيف بحقها على خلفية اتهامات بالانضمام إلى منظمة إرهابية في الخارج، والتحريض على جريمة ضد الإنسانية وانتهاك قانون الأسلحة. فيما لا يعرف مصير باقي النسوة.
وبصفة عامة، تقدر السلطات الألمانية عدد مقاتلي داعش الألمان المتواجدين في سوريا والعراق، بأكثر من 100، فضلا عن عشرات النساء والأطفال.
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