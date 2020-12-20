خلايا نائمة وقوات مستيقظة..مقتل مسؤول مفخخات داعشي بالعراق

تواصل القوات العراقية، شن حملاتها العسكرية لملاحقة فلول تنظيم داعش بعد عودة خلاياه النائمة وارتفاع حدة هجماته منذ مطلع العام الحالي.

حملات أعلنت في إطارها وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية، اليوم الاحد، القبض على مسؤول في داعش في ما يسمى "مفرزة تفخيخ" قاطع ديالى، ضمن عملية أمنية نفذتها في العاصمة بغداد.

وقالت وكالة الاستخبارات في بيان حصلت "دوت الخليج الإخبارية"، على نسخة منه، إن قواتها المتمثلة بمديرية استخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت من إلقاء القبض على أحد قادة داعش الإرهابي.

والقيادي الداعشي، مطلوب وفق أحكام المادة "4 إرهاب" لانتمائه لعصابات التنظيم الإرهابية، وعمل فيما يسمى قاطع ديالى بمنصب "مسؤول مفرزة تفخيخ".

وأوضح البيان أن عملية القبض تمت من خلال تشكيل فريق عمل مختص من استخبارات اللواء السادس الفوج الأول، عبر نصب كمين محكم له والقبض عليه جنوب غربي بغداد.

ومن خلال التحقيقات الأولية مع المقبوض عليه، اعترف بالاشتراك في عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين قبل عمليات التحرير.

الخلايا مستيقظة

في السياق ذاته، عثرت قوة عسكرية من قيادة عمليات صلاح الدين، في وقت سابق اليوم، على عتاد يضم 41 صاروخاً و25 قذيفة هاون.

وذكرت وزارة الدفاع في تغريدة لها، أنه "بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة، خرجت قوة من قيادة عمليات صلاح الدين وبإسناد مفرزة من سرية هندسة ميدان لتفتيش حاوي العظيم وأثناء التفتيش تم العثور على كدس للعتاد".

وأضافت، أن "الكدس يحتوي على 41 صاروخ كاتيوشا و25 قنبرة هاون و4 عبوات C4".

وكان مصدر أمني مسؤول، أفاد بأن تنظيم داعش شن هجوماً استهدف نقطة عسكرية عند قرية جنوب غربي كركوك، شمال العراق، ما أسفر عن مقتل عنصر أمن.

وقال المصدر لـ"دوت الخليج الإخبارية"، إن "عناصر التنظيم هاجموا نقطة أمنية تابعة الشرطة الاتحادية المتمركزة في قرية السعدونية بناحية الرياض التابعة لقضاء الحويجة، ومن ثم لاذوا بالفرار".

ورغم الحملات العسكرية التي تنفذها القطعات العسكرية العراقية لملاحقة مسلحي داعش ، إلا أن الأخير مازال يحتفظ بخلايا نائمة صعّدت من هجماتها منذ مطلع العام الجاري.