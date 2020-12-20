العراق والكويت.. بحث تعزيز علاقات الجارين والإعمار

أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، حرص بلاده على التعاون بين بغداد والكويت، موجها دعوة لنظيره الكويتي لزيارة العراق.

جاء ذلك خلال استقبال الكاظمي للسفير الكويتي في بغداد سالم غصاب الزمانان.

وقال المكتب الإعلامي للكاظمي، في بيان إن الأخير بحث مع السفير الكويتي سبل التعاون بين البلدين الجارين وتمتين العلاقات الثنائية وتعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة ومتابعة المِنح التي سبق أن قدمت إلى العراق، خلال مؤتمر إعادة الإعمار الذي استضافته الكويت عام 2018.

كما بحث الجانبان طرق تفعيل اللجنة الوزارية العليا العراقية الكويتية المشتركة، وتعزيز عملها.

وأكد الكاظمي للسفير الكويتي حرص "العراق على بناء أفضل الروابط وسبل التعاون مع الكويت في جميع القطاعات، وبما يؤمّن استقرار المنطقة ورفاه شعوبها.

كما وجه الدعوة إلى رئيس وزراء الكويت الشيخ صباح الخالد الصباح، لزيارة العراق من أجل مزيد من التعاون المشترك.

وعقب العدوان التركي على العراق في يونيو/حزيران الماضي، أكدت الكويت، الجمعة، وقوفها التام إلى جانب العراق في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.

وقال الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح حينها، إن الكويت تابعت بقلق بالغ التطورات الأخيرة، وتؤكد وقوفها إلى جانب العراق.