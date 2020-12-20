بـ5 صواريخ كاتيوشا.. استهداف السفارة الأمريكية بالعراق

سقطت 5 صواريخ كاتيوشا وسط المنطقة المحصنة بالعاصمة بغداد، واستهدفت محيط السفارة الأمريكية بالعراق.

وأفاد مصدر أمني، الأحد، بأن هجوماً بصواريخ الكاتيوشا استهدف السفارة الأمريكية وسط المنطقة المحصنة ببغداد.



وقال المصدر، في حديث لـ"دوت الخليج الأخبارية"، إن "أكثر من 5 صواريخ نوع كاتيوشا سقطت بالتتابع مسائ الأحد، ضمن محيط السفارة الأمريكية وقاعدة التوحيد العسكرية الثالثة الواقعة ضمن المنطقة الرئاسية الخضراء والمحصنة أمنياً".

وأضاف المصدر، أنه "سمع دوي انفجارات متتابعة لحظة سقوط الصواريخ دون معرفة عدد الإصابات وأماكن وقوعهن بالتحديد".

وفي وقت سابق اليوم الأحد، تعرض رتل تابع للتحالف الدولي لهجوم بعبوة ناسفة جنوب شرقي العراق، طبقا لمصدر أمني.

والانفجار أسفر عن إصابة إحدى حمايات الشركات الأمنية المرافقة للرتل وتضرر مركبتين من الرتل العسكري.

والأحد الماضي، انفجرت عبوة ناسفة انفجرت عند الخط العسكري قرب مطار بغداد الدولي.

وجاء انفجار العبوة على جانبي خط المرور العسكري ضمن الطريق المؤدي إلى مطار بغداد الدولي، دون أن تسبب أي إصابات بشرية لكنها أوقعت أضرارا مادية في جانبي الطريق.

وسبق ذلك بيومين أن أصيب 5 مدنيين جراء سقوط قذائف الهاون، سبقتها نيران قناص، استهدفت قرية بمحافظة ديالى العراقية.

ومنتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قتل شرطي وأصيب اثنان آخران جراء انفجار عبوة ناسفة في قوة تابعة للشرطة بمحافظة ديالى.

وتشهد مناطق متفرقة في العراق، من بينها ديالى وكركوك، هجمات شبه يومية لـ"داعش" الإرهابي، تستهدف القوات الأمنية رغم العمليات المنظمة التي تقوم بها القوات العراقية لملاحقة فلول التنظيم التي تتحصن بالجبال.