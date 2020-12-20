موجز دوت الخليج الإخبارية للتكنولوجيا.. النقطة العمياء وكلمة المرور

ترصد "دوت الخليج الإخبارية" أبرز الأحداث في مجال التكنولوجيا على مدار الساعة، وسط تغطيات للقطاع على الصعيدين الإقليمي والدولي.
طور فريق من الباحثين بجامعة "باردو" في ولاية انديانا الأمريكية حلا حوسبيا لتقليل زمن تحميل الملفات من الإنترنت.
توفر تقنية الواي فاي 6 (ax-WLAN) الجديدة للمستخدم الكثير من التحسينات للتغلب على العديد من المشكلات، وأبرزها الانقطاع أو التباطؤ.
أصدرت شركة هواوي الصينية، الأحد، تحديثات برامج جديدة لإضافة مزايا استثنائية لاثنين من أكثر موديلات الساعات الذكية شهرة لديها.
بعد 11 يوما من الآن، سينتهي دعم تطبيق المراسلات الشهير "واتساب" لبعض الهواتف الذكية التي تعمل بنظامي "أندرويد" و"آي أو إس".
شددت هيئة ألمانية على ضرورة استخدام كلمات مرور قوية للحفاظ على الخصوصية وحماية البيانات الشخصية من الوقوع في أيدي قراصنة الإنترنت.
أطلقت شركة "آي سي إتش" (ICH) خوذتها الذكية iC-R الجديدة، والتي تعمل على توسيع مجال رؤية قائد الدراجة النارية وإمداده بالمعلومات اللازمة.
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