السفارة الأمريكية في بغداد: أنظمتنا الدفاعية ردت على صواريخ الكاتيوشا

أعلنت السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية بغداد، عن قيام الأنظمة الدفاعية للسفارة بالرد على الصواريخ التي استهدفت المنطقة الخضراء.

وأوضحت السفارة الأمريكية في بيان عقب الهجوم الصاروخي على المنطقة الخضراء، أن هناك أضرار طفيفة لحقت بمجمع السفارة ولم تقع إصابات أو خسائر بشرية.



وأكدت السفارة الأمريكية، أن الهجمات على المنشآت الدبلوماسية انتهاك للقانون الدولي واعتداء مباشر على سيادة حكومة العراق.

وفي وقت سابق اليوم الأحد، أفاد مصدر أمني، بأن هجوماً بصواريخ الكاتيوشا استهدف السفارة الأمريكية وسط المنطقة المحصنة ببغداد.

وقال المصدر، في حديث لـ"دوت الخليج الإخبارية"، إن "أكثر من 5 صواريخ نوع كاتيوشا سقطت بالتتابع مساء الأحد، ضمن محيط السفارة الأمريكية وقاعدة التوحيد العسكرية الثالثة الواقعة ضمن المنطقة الرئاسية الخضراء والمحصنة أمنياً".

وأضاف المصدر، أنه "سمع دوي انفجارات متتابعة لحظة سقوط الصواريخ دون معرفة عدد الإصابات وأماكن وقوعهن

وتقف وراء الهجمات الصاروخية التي تستهدف المصالح الأمريكية وقوات التحالف الدولي في العراق دائما، مليشيات مسلحة مدعومة من قبل نظام إيران.