موجز دوت الخليج الإخبارية الاقتصادي.. وقود السودان وأزمة إيران وذهب غزة

ترصد "دوت الخليج الإخبارية" أبرز الأحداث في مجال الاقتصاد على مدار الساعة، وتقدم أهم الأخبار بالقطاع على الصعيدين العربي والدولي. وقعت شركة البحر الأحمر السعودية 500 عقد بقيمة 12 مليار ريال (نحو 3.2 مليار دولار)، لدفع العمل بالمشروع الذي يعد أكبر واجهة سياحية عالمية على البحر الأحمر. فازت "إينوك" الإماراتية بجائزتي "أفضل مشروع وطني للنفط والغاز للعام" و"أفضل مشروع خليجي للنفط والغاز للعام" عن مصفاتها الكائنة في منطقة جبل علي. كشفت مصادر مطلعة لـ"دوت الخليج الإخبارية" عزم وزارة النفط السودانية إعلان تحرير أسعار الوقود بالكامل خلال الأيام القليلة المقبلة. قدرت وزارة الزراعة الفلسطينية، الأحد، خسائر مزارعي الفراولة بغزة جراء المنخفض الجوي الأخير بنحو مليون دولار. كشفت مصر، الأحد،عن خفض هائل في عجز الميزان التجاري خلال شهر سبتمبر/أيلول الماضي. أعلنت وزارة النفط العراقية، الأحد، عن حجم الصادرات النفطية والإيرادات المتحققة لشهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. بدأ وزير النفط الإيراني "بيجين زنجنة" زيارة رسمية إلى روسيا، للاجتماع مع مسؤولين روس بينهم ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي.

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