سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين 21 ديسمبر 2020

انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في التعاملات المبكرة اليوم الإثنين 21 ديسمبر 2020، في البنوك وشركات الصرافة.

ووفقا لمسح أجرته "دوت الخليج الإخبارية" على 19 بنكا عاملة في مصر، سجل سعر صرف الدولار أكبر تراجع له في البنك التجاري الدولي بنحو 4 قروش، بينما سجل أقل تراجع في البنك الأهلي المصري بنحو قرش واحد.

وتراجعت العملة الخضراء أمام الجنيه المصري في ظل زيادة التدفقات من النقد الأجنبي.

ويوم السبت، أكد صندوق النقد الدولي أنه استكمل المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، مما يتيح للحكومة سحب 1.67 مليار دولار.

وأشار الصندوق في بيان إلى أن إجمالي الأموال المنصرفة لمصر في إطار اتفاق ائتماني مدته 12 شهرا قد بلغ 3.6 مليار دولار، وفقا لرويترز.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قال صندوق النقد إنه توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بعد إتمام المراجعة الأولى لتسهيل استعداد ائتماني حجمه 5.2 مليار دولار.

وحصلت مصر على الشريحة الأولى البالغة 2 مليار دولار في نوفمبر/تشرين الثاني بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.

وتحصل مصر على الشريحتين الثانية والثالثة من قرض صندوق النقد الدولي في ديسمبر/كانون الأول ويونيو/حزيران 2021 على التوالي.

وفي البنك المركزي المصري سجل سعر الدولار نحو 15.6169 جنيه للشراء، و15.7169 جنيه للبيع، أما في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) فسجل نحو 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، وهو نفس السعر في بنك مصر (حكومي).

وجاء مصرف أبوظبي الإسلامي كأفضل بنك تبيع له الدولار مقابل، 15.68 جنيه، بينما جاء بنك SAIB كأفضل بنك تشتري منه الدولار مقابل 15.69 جنيه.

سعر اليورو والإسترليني

على موقع البنك المركزي المصري سجل سعر اليورو مقابل الجنيه نحو 19.1386 جنيه للشراء، و19.2674 جنيه للبيع.

وسجل سعر الإسترليني مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين نحو 21.1219 جنيه للشراء، و21.2493 جنيه للبيع.

سعر الريال والدينار والدرهم

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري على موقع البنك المركزي المصري نحو 4.1627 جنيه للشراء، و4.1896 جنيه للبيع.

بينما سجل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري نحو 4.2512 جنيه للشراء، و4.2793 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي نحو 51.4307 جنيه للشراء، ونحو 51.7771 جنيه للبيع.