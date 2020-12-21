استهداف المنطقة الخضراء ببغداد.. إدانة إماراتية ورفض دائم للإرهاب

أدانت الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد.
وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي - في بيان لها - أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإرهابية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار ويتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.
وأمس الأحد سقطت 5 صواريخ كاتيوشا وسط المنطقة المحصنة بالعاصمة بغداد، واستهدفت محيط السفارة الأمريكية بالعراق.
وأفاد مصدر أمني، أن "أكثر من 5 صواريخ من نوع كاتيوشا سقطت بالتتابع مساء الأحد، ضمن محيط السفارة الأمريكية وقاعدة التوحيد العسكرية الثالثة الواقعة ضمن المنطقة الرئاسية الخضراء والمحصنة أمنياً".
وأدانت الرئاسة العراقية الاستهداف وعدته مساسا بسيادتها وتعهدت بملاحقة الفاعلين.
وتشهد المنطقة الخضراء هجمات متكررة منذ سنوات لكن وتيرتها تزايدت بعد مقتل الجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس الذراع الخارجية للحرس الثوري الإيراني في غارة أمريكية مطلع العام الجاري.
وتوعدت طهران باستهداف المصالح الأمريكية عبر أذرعها ردا على مقتل سليماني، وسط غضب عراقي من تحويل البلاد إلى ساحة لحرب بالوكالة بين إيران ولايات المتحدة.
ولوحت واشنطن في وقت سابق من العام الجاري بسحب بعثتها الدبلوماسية في العراق بعد استهداف السفارة في إجراء تخشى بغداد من عواقبه في ضوء اتخاذ دول أخرى الإجراء ذاته.
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