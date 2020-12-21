بالفيديو.. شاهد نائب أردوغان يتعرض لوعكة صحية على الهواء

تعرض فؤاد أقطاي نائب الرئيس التركي، اليوم الإثنين، لوعكة صحية طارئة، أثناء مشاركته في مؤتمر على الهواء بأنقرة.
وفي مقاطع فيديو رصدتها "دوت الخليج الإخبارية" في وسائل إعلام تركية ومنصات التواصل الاجتماعي، عانى أقطاي لثوانٍ على الهواء، من مشكلة في توازن الجسم، دفعت أحد المنظمين للتدخل من أجل تقديم المساعدة.
لكن المسؤول التركي حاول التثبت بمنصة المؤتمر قبل أن تسوء حالته الصحية ويضطر لقطع كلمته.
وكان نائب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يلقي كلمة في افتتاح فعاليات مؤتمر "أسبوع الأمن الإلكتروني" المنعقد في أنقرة.
وعلى إثر ذلك تدخلت الفرق الصحية لإسعافه على الفور، وتم تعليق أعمال البرنامج.
في هذه الأثناء، قالت وسائل إعلام تركية بينها صحيفة "سوزجو" إن منظمي المؤتمر استدعوا الطبيب إلى المنصة من أجل فحص الحالة الصحية لأقطاي.
وتبين أن نائب الرئيس تعرض لانخفاض في ضغط الدم تسبب في اختلال توازنه، ليتم نقله لاحقا إلى المستشفى لتلقي العلاج.
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