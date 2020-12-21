إجراء تركي تحسبا لانتشار سلالة كورونا الجديدة

قررت السلطات التركية، إيقاف الرحلات الجوية من وإلى بريطانيا وثلاث دول أخرى، بعد رصد بداية انتشار سلالة كورونا الجديدة.
جاء ذلك في بيان صادر عن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، نقلها الموقع الإلكتروني لصحيفة "صباح"، وتابعته "دوت الخليج الإخبارية"، الإثنين.
وقال الوزير في بيانه إنه "تقرر وقف الرحلات الجوية مؤقتا من وإلى أربع دول وهي: بريطانيا والدنمارك وهولندا وجنوب إفريقيا، وذلك بعد رصد سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد بتلك الدول".
وأشار إلى أن قرار إيقاف الرحلات الجوية من وإلى تلك الدول السابق ذكرها بشكل مؤقت تم اتخاذه كإجراء احترازي بتنسيق من وزارة النقل والبنية التحتية.
وكانت منظمة الصحة العالمية أصدرت بيانا عبر حسابها بموقع "تويتر" أشارت خلاله لرصد سلالة جديدة أسرع انتشارا من فيروس كورونا المستجد داخل بريطانيا.
وأضافت منظمة الصحة العالمية أنها ستزود الدول الأعضاء والرأي العام الدولي بمعلومات حول خصائص السلالة الجديدة من الفيروس فور جمعها معلومات عنها.
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