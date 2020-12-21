نتنياهو يُحمّل كوشنر رسالة للعاهل المغربي

أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بالقرار "الشجاع والتاريخي" الذي اتخذه العاهل المغربي الملك محمد السادس بشأن السلام مع تل أبيب.

تصريحات نتنياهو جاءت في مؤتمر صحفي مشترك مع جاريد كونشر، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، الذي وصل إسرائيل، اليوم، وذلك عشية توجهه للمغرب، على متن رحلة تقل وفدا إسرائيليا أيضا.

وبهذه المناسبة، قال نتيناهو موجها حديثه لكوشنر "انقل تحياتي وكل شعب إسرائيل إلى العاهل المغربي على قراره الشجاع والتاريخي الذي اتخذه تحت قيادة الرئيس (دونالد) ترامب ودورك المهم في تحقيق هذه الأمور". في إشارة لاتفاق السلام المعلن بين البلدين.

وفي العاشر من الشهر الجاري، انضم المغرب لقطار السلام الذي أحيته الإمارات بعد عقود من التوقف، أملا في شرق أوسط آمن ومزدهر.

ففي غضون أقل من أربعة أشهر أعلنت كل من الإمارات والبحرين والسودان والمغرب، عن اتفاق سلام مع إسرائيل.

وفي هذا الصدد، أكد نتنياهو أن "اتفاقيات إبراهيم تترك بصمة مهمة على المنطقة"، مضيفا "لقد أظهرت هذه الاتفاقيات للعالم والشرق الأوسط بأكمله كيفية اختيار الحياة والسلام بدلا من الصراع والعداء".

واستطرد في هذه الجزئية "خلال الأشهر الأخيرة اختارت 4 دول عربية الحياة والسلام على الصراع والعداء، وسينضم المزيد من الدول العربية مع استمرار توسع دائرة السلام".

"دوت الخليج الإخبارية" تنشر تفاصيل رحلة السلام بين المغرب وإسرائيل



ومن المقرر أن يتوجه غدا الثلاثاء، وفدان أمريكي وإسرائيلي، على متن رحلة مباشرة من تل أبيب إلى الرباط، توطئة لتوقيع اتفاق سلام بين المغرب وإسرائيل.

وقال مسؤول أمريكي لـ"دوت الخليج الإخبارية" إن الوفد الإسرائيلي الذي سيزور المغرب، سيكون برئاسة مستشار الأمن القومي مئير بن شابات.

وشابات هو نفسه الذي ترأس الوفود الإسرائيلية، في الأشهر الماضية، إلى الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والسودان.

أما الوفد الأمريكي فسوف يترأسه، كوشنر وسيضم مسؤولين آخرين، بينهم سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل ديفيد فريدمان.