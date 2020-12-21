كوشنر: ثمار السلام ستبقى لسنوات طويلة

قال جاريد كوشنر، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، إن قرارات الرئيس دونالد ترامب أدت إلى تغييرات جذرية في المنطقة العربية.

وأضاف كوشنر، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، إن ثمار السلام ستبقى لسنوات طويلة.



وأوضح مستشار ترامب أن اتفاقات السلام ستستمر إذا نظرت الدول إلى المصالح المشتركة، منوها بأن الإمارات أصبحت أهم الوجهات السياحية للإسرائيليين بعد اتفاق السلام.

وأضاف: "على مدى الأشهر الماضية أنجزنا 4 اتفاقيات سلام، وأعتقد أن ثمار هذا الأمر ستبقى لسنوات طويلة قادمة".

وتابع: "اتفاقيات السلام التي أنجزناها هي بذور مزروعة ستعطي الحياة والثمار".

وأشار كوشنر إلى أنه "يمكن إنجاز اتفاق سلام فقط حينما تتفق حكومتان على أنه في مسعى لتحقيق مصلحة مشتركة ستتخذان قرارات هامة من أجل بلديهما".

وقال: "لقد بدأ التحول الإقليمي رسميا، فبالبداية توصلت إسرائيل إلى سلام مع الإمارات العربية المتحدة ثم مع مملكة البحرين ثم كوسفو والصرب ثم السودان والآن المغرب".

وأضاف: "علينا أن نواصل كتابة فصول جديدة، وليس العودة إلى الأفكار القديمة الفاشلة، فالعالم يتغير بسرعة ومن أجل الأفضل".

وتابع كوشنر: "باتت الإمارات العربية المتحدة الآن الوجهة الأهم للإسرائيليين وتسمح السعودية للطائرات الإسرائيلية بالمرور في أجوائها وتفتتح مملكة البحرين مطاعم ومملكة المغرب تعلم الآن التاريخ اليهودي كجزء من مناهجها التعليمية".

من جانبه، أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بالقرار "الشجاع والتاريخي" الذي اتخذه العاهل المغربي الملك محمد السادس بشأن السلام مع تل أبيب.



وفي العاشر من الشهر الجاري، انضم المغرب لقطار السلام الذي أحيته الإمارات بعد عقود من التوقف، أملا في شرق أوسط آمن ومزدهر.

ففي غضون أقل من أربعة أشهر أعلنت كل من الإمارات والبحرين والسودان والمغرب، عن اتفاق سلام مع إسرائيل.

وفي هذا الصدد، أكد نتنياهو أن "اتفاقيات إبراهيم تترك بصمة مهمة على المنطقة".