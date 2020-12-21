موسكو ترد على واشنطن: "الخوف من روسيا" وراء كل اتهام

جددت روسيا نفيها الوقوف وراء سلسلة الهجمات الإلكترونية المتطورة التي استهدفت المؤسسات الأمريكية.

واعتبر الكرملين أن الاتهامات التي تشير إلى روسيا "لا أساس لها" وتندرج في إطار "الخوف من روسيا".

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين إن هذه الهجمات الإلكترونية "لا علاقة لها بنا، لأن روسيا ليست متورطة في هذه الهجمات".

وأضاف بيسكوف أن "جميع الاتهامات بالتورط الروسي لا أساس لها على الإطلاق وتندرج ضمن استمرار الإرهاب الأعمى من روسيا الذي نلاحظه في كل حادث".

والسبت، اتهم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو صراحة روسيا بالوقوف وراء الهجوم الإلكتروني الكبير الذي طال وكالات حكومية أمريكية.

وكان بومبيو قد أشار الإثنين الماضي إلى تورط موسكو في هذه الهجمات، مؤكدا أن الحكومة الروسية قامت بمحاولات متكررة لاختراق شبكات الحكومة الأمريكية.

وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين قد قطع زيارة إلى أوروبا للعودة إلى واشنطن، لتنسيق الرد على الاختراق الإلكتروني الذي استهدف مؤسسات عدة في الولايات المتحدة هذا الأسبوع، وسط غضب كبير داخل الأوساط الأمريكية من هذا الاختراق، بينما تنفي روسيا تورطها في الهجوم.

وكانت مصادر أمنية أمريكية قالت إن مجموعات من القراصنة الروس، تابعة للأجهزة الأمنية الروسية، هي المسؤولة عن عملية اختراق واسعة النطاق ضد الأهداف الأمريكية.

والخميس، كشفت مجموعة مايكروسوفت أنها أبلغت أكثر من أربعين عميلا استهدفوا بالبرامج الضارة التي يقول خبراء الأمن إنها قد تسمح للمهاجمين بالوصول بلا قيد إلى الأنظمة الحكومية الرئيسية وشبكات الطاقة الكهربائية والمرافق الأخر

وسبق أن وجه الاتهام إلى روسيا خلال السنوات الماضية بشن هجمات إلكترونية واسعة النطاق حول العالم، وتنفي موسكو على الدوام هذه الاتهامات.