وزير دفاع إسرائيل بالحجر الصحي.. التقى مصابا بكورونا

دخل وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس الحجر الصحي بعد مخالطته مصابًا بفيروس كورونا.
وأصدر مكتب وزير الدفاع، بيانا الإثنين، جاء فيه، إن جانتس سيدخل إلى الحجر الصحي حتى السبت المقبل، وذلك بعدما خالط عضو الكنيست "هيلا شاي-فازان" التي تم تشخيص إصابتها بفيروس كورونا.
ويدخل جانتس إلى الحجر الصحي في ذروة أزمة سياسية بين حزب "أزرق أبيض" الذي يتزعمه، وحزب "الليكود" برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وفي وقت سابق، تلقى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، اللقاح المضاد لفيروس كورونا، في بث مباشر على شاشات التليفزيون.
وبات نتنياهو أول إسرائيلي يتلقى لقاح "فايزر" وتلاه وزير الصحة الإسرائيلي يولي ادلشتاين.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي عقب تلقي اللقاح:" أنا أثق بهذا اللقاح وسنخرج من هذا الأمر سويا".
وكانت إسرائيل تلقت في الأيام الأخيرة شحنات ضمت كميات من اللقاح، على أن تبدأ في الأيام المقبلة بتلقي المزيد من الشحنات.
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