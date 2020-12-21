الاتحاد للطيران تحدث إجراءات السفر للمغادرين من المملكة المتحدة

أعلنت الاتحاد للطيران اليوم الإثنين عن تحديث إجراءات السفر للمغادرين من المملكة المتحدة ابتداء من 24 ديسمبر/كانون الأول 2020.

وقالت الاتحادد للطيران إنها ستُلزم المسافرين من المملكة المتحدة بإبراز شهادة طبية تحتوي على نتيجة سلبية لفحص "بي سي آر" كوفيد - 19 خلال مدة 72 ساعة من موعد إقلاع الرحلة على أن يتم إجراء الفحص في منشأة طبية معتمدة حكوميا، مشيرة إلى توفر قائمة بالمنشآت المقترحة على موقع etihad.com.

ودعت الاتحاد للطيران - في بيان لها اليوم - المسافرين إلى إثبات تاريخ ووقت إجراء الفحص أثناء إجراءات تسجيل الصعود على الطائرة من خلال إبراز تفاصيل تأكيد الموعد.

وأشارت إلى إعفاء الأطفال دون سن 12 عاماً والأشخاص المصابين بإعاقات متوسطة إلى شديدة من إجراء الفحص.

ويعد برنامج الاتحاد للصحة والسلامة امتدادا لبرنامج الناقلة للتعقيم والسلامة والذي يضمن أعلى مستويات النظافة عند كل نقطة اتصال على امتداد رحلة ضيوفها، ويشمل ذلك فريق "سفراء الاتحاد للصحة والسلامة" الذي يعد الأول من نوعه في قطاع الطيران والذي يضم أفرادا مدربين خصيصا لتوفير الرعاية والمعلومات الصحية الأساسية حتى يتمكن الضيوف من السفر مطمئني البال في كل رحلة.

وكجزء من برنامج الصحة والسلامة، توفر الاتحاد للطيران تغطية تأمينية صحية عالمية ضد فيروس كورونا لكل ضيوفها.