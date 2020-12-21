"نمر" الإماراتية.. 20 عاما من الريادة في عالم الصناعات الدفاعية

احتفلت شركة "نمر" الإماراتية الرائدة، الإثنين، بالذكرى السنوية العشرين لتأسيسها بهدف خدمة قطاع الدفاع في دولة الإمارات وخارجها.

وشركة "نمر"، هي شركة إقليمية رائدة في صناعة الآليات العسكرية المدولبة خفيفة ومتوسطة الوزن ذات الأداء المتميز والقدرات المثبتة، وتتميز اليوم بتشكيلة منتجاتها التي تضم أكثر من 20 مركبة عسكرية.

وحسب وكالة أنباء الإمارات، رسّخت "نمر" مكانتها على نطاق واسع باعتبارها الشركة المُصنّعة الأولى للآليات المصفّحة ضمن فئتها، والمزوّد الرائد بالحلول الشاملة المتعلقة بتكامل أنظمة المهام والدعم اللوجستي، وذلك من خلال استثماراتها المكثفة في بناء المنصّات التي أثبتت كفاءتها الميدانية العالية.

وبدأت "نمر" عملياتها في عام 2000 مع مركبتها المدرّعة الأولى "نمر 1"، ومنذ ذلك الحين، قامت الشركة بتسليم آلاف المركبات لعملائها الإقليميين والدوليين.

وعلى مدار الأعوام العشرين الماضية، نمت أعمالها بقوة مع اكتساب آلياتها سمعة طيبة؛ لتنوعها، ومتانتها، وأدائها الاستثنائي في أقسى ظروف التشغيل حول العالم.

كما تشتهر منصّات "نمر" بقابليتها العالية للتخصيص، ومعدّاتها الإلكترونية الجاهزة للربط والتشغيل، والتي تتيح تكاملاً سلساً في أنظمة الأسلحة والمهام المتعددة.

وتتميز شركة "نمر" اليوم بتشكيلة منتجاتها التي تضم أكثر من 20 مركبة عسكرية أثبتت فعاليتها وقدرتها على إنجاز أكثر العمليات تطلباً، في سيناريوهات المهام الحرجة والمعقدة.

وتُعد منشأة نمر في أبوظبي الأكبر من نوعها لدى مصنّعي المركبات العسكرية المماثلة في المنطقة.

وعلى مدار السنين، نجحت "نمر" بتعزيز بصمتها العالمية من خلال مشاريعها وشراكاتها مع مُشغّلي القطاعات الدفاعية في بعض الدول مثل مجموعة فيشغراد بجمهورية التشيك والمجر وبولندا وسلوفاكيا.

وفي عامها العشرين، تفخر شركة "نمر" بتقديمها لخط إنتاج جيد جداً يُمكنها من الاستمرار والنمو المستقبلي بشكل جيد، فيما تستعد الشركة حالياً لطرح الجيل الثاني من مجموعة منتجاتها التي تُعزز قدراتها الفنية والهندسية المتطورة.

وقال الدكتور فهد اليافعي، رئيس قطاع المنصّات والأنظمة في "إيدج": "ترتكز قصة نجاح "نمر" على الطموح والتطوّر.. نحن فخورون بتحول هذه الشركة الوطنية الصغيرة، اليوم، إلى مؤسسة عالمية رائدة في تصنيع الآليات المدرّعة عالية التنافسية".

وتابع: "وطوال 20 عاماً حافلة بالأحداث، أكدت "نمر" ريادتها على مستوى شركات المنطقة، من خلال اعتمادها على الطموح، وتصميمها على النجاح".

وأكد: "نتطلع الآن نحو المستقبل بنظرة ثابتة، لتحقيق مزيد من النمو في العشرين عاماً القادمة".

وبدوره، قال أبراهام دو بليسيس، الرئيس التنفيذي لشركة "نمر": "حرصت" نمر" منذ تأسيسها على العمل الدؤوب لإيجاد حلول مميزة ضمن عروض القيمة التي نُقدمها، والتي تضمن بقاءنا في الطليعة".

وتابع: "ومع احتفالنا بإنجاز فريد تحقّق على مدى 20 عاماً، نؤكد اعتزازنا بكفاءات موظفينا ومهاراتهم التي نفخر بها، وسنواصل سعينا للاستفادة من هذه القدرات في إبقاء عروضنا مبتكرة ومتميزة".

وأضاف: "كما نؤكد التزامنا بأعلى المعايير المعتمدة في التصميم والتصنيع، لضمان حماية القوات وسهولة تنقلها. ومع قيامنا بذلك، سنتمكن من تعزيز التعاون على المستوى العالمي، إلى جانب طموحنا المتواصل نحو التوسع".

وتقدّم "نمر" تشكيلة من الحلول الشاملة في نطاق تخصصها، بما في ذلك دعم تكامل أنظمة المهام.

وتشتهر آلياتها بتعدد مهامها ومتانتها وأدائها، حيث تُصمّم داخلياً، وتُصنع في منشآت متطورة مطابقة للمعايير العسكرية الدولية.

وتتبع شركة "نمر" لقطاع المنصّات والأنظمة في "ايدج"، وهو تجمّع التكنولوجيا المتقدمة الذي يعد بين أبرز 25 مزوداً للمعدات العسكرية في العالم.