إصابة شرطي إسرائيلي ومقتل فلسطيني في القدس

أصيب شرطي إسرائيلي، وقتل فلسطيني، مساء الإثنين، بالقرب من البلدة القديمة بالقدس خلال محاولة الفلسطيني إطلاق النار على عناصر من الشرطة.

وقالت الشرطة الإسرائيلية، إن عناصرها أطلقوا النار على فلسطيني حاول إطلاق النار على أفراد شرطة بالبلدة القديمة في مدينة القدس وقتل على الفور، مشيرة إلى أن الحادث وقع قرب باب حطة المؤدي للمسجد الأقصى.



وذكر شهود عيان لـ"دوت الخليج الإخبارية" أن قوات الشرطة أغلقت بوابات المسجد الأقصى.

وبحسب بيان الشرطة الإسرائيلية، فإن "مشتبها به وصل إلى باب حطة وحاول إطلاق النار باستخدام بندقية آلية نحو جندي إسرائيلي، لكنه فشل، فأطلقت القوات النار عليه وأردته قتيلا".

وفيما أشارت الهيئة العامة للبث الإسرائيلي إلى أن الشرطي أصيب بجروح طفيفة، دون أن توضح ظروف إصابته، أوضح بيان للشرطة، أن الشرطي أصيب إثر سقوطه على الأرض أثناء مطاردته للفلسطيني.

وكانت الشرطة قالت إنها تلقت بلاغا حول شبهة وصول مشتبه به إلى باب حطة في البلدة القديمة بمدينة القدس، وحاول إطلاق النار على عناصر من الشرطة، مضيفة أنه "تم تحييد المشتبه به".