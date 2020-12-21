صندوق خليفة لتطوير المشاريع يطلق "مختبر الابتكار للأغذية والمشروبات"

أطلق صندوق خليفة لتطوير المشاريع بالشراكة مع عدة جهات دولية، ومحلية، برنامج "مختبر الابتكار للأغذية والمشروبات".

وتم الإطلاق بالشراكة مع مجموعة صناعة الأغذية والمشروبات و"مينتل"، شريك المعرفة، و"تيت اند لايل"، الشريك التقني، و"انوفامينا"، مدير الابتكار، و"انفرتيوم"، شريك التكنولوجيا.

وحسب وكالة أنباء الإمارات، يهدف برنامج "مختبر الابتكار للأغذية والمشروبات"، إلى اكتشاف وتوجيه وإرشاد الشركات الوطنية الصغيرة والمتوسطة في قطاع الصناعات الغذائية والمشروبات في الإمارات.

كما يتضمن البرنامج العديد من الشركاء المحليين، وهم شركة الإمارات الوطنية للأغذية، وبقلاوة مايد بيتر، وشركة أبوظبي للزيوت النباتية، ومصنع معكرونة الإمارات، وهنتر فودز، وعيسى الغرير، وافكو، وبي.آر.إف ساديا، والمصنع الوطني للمواد الغذائية، وفريز لاندكامبينا الشرق الأوسط، ومزارع دوت الخليج والإسلامي.

ويوفر البرنامج فرصة فريدة لرواد الأعمال المواطنين الراغبين في دخول قطاع الصناعات الغذائية للالتقاء بالعديد من الخبراء وكبار المستثمرين في هذا القطاع والتعرف على نصائحهم وإرشاداتهم للبدء في مشاريعهم وتحويلها إلى مشاريع قائمة على أرض الواقع وبمواصفات عالمية.

ويتضمن البرنامج الذي يعد الأول من نوعه على مستوى المنطقة عدة مراحل، أولها اكتشاف المواهب واستقطابها، ثم إجراء المقابلات وتصفية المتنافسين، ثم الانتقال إلى المعسكر التدريبي المكثف لمدة 5 أيام، وذلك قبل توفير مرحلة الحضانة التي ستؤدي إلى تسويق المنتج.

ويحظى رواد الأعمال بفرصة المشاركة في مختبر الابتكار للأغذية والمشروبات إلى أن تنتهي فترة التسجيل يوم 31 من يناير/ كانون الثاني 2021.



وسيتمكن رواد الأعمال من تطوير واختبار منتجات الأغذية والمشروبات الجديدة خلال مخيم التدريب فيما سيكون لأولئك الذين يظهرون إمكانية تطوير منتج قابل للتنفيذ والتسويق ويتناسب مع سوق المنتجات، فرصة بدء عملياتهم الخاصة أو التعاون من أحد الشركاء في البرنامج.

وقال محمد علي محمد الشرفاء الحمادي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي رئيس مجلس إدارة صندوق خليفة لتطوير المشاريع: "يسرنا إطلاق مختبر الابتكار للأغذية والمشروبات، بالتعاون مع مجموعة صناعة الأغذية والمشروبات ومينتل وتيت اند لايل والعديد من شركائنا الرواد في قطاع صناعة الأغذية والمشروبات".

وتابع: "وذلك كجزء من مساهمة صندوق خليفة في تعزيز النظام البيئي لهذا القطاع الحيوي وتعزيزا لمفهوم الأمن الغذائي في الدولة ودعم للمواهب الإماراتية في هذا القطاع".

وأضاف أن مختبر الابتكار للغذاء والمشروبات برنامج فريد، ويتماشى مع مساهمة الصندوق تجاه تحقيق رؤية أبوظبي الاقتصادية، من خلال الوصول الى الإمكانيات الكاملة للنظام البيئي في قطاع الأغذية والمشروبات في دولة الإمارات العربية المتحدة، وخلق المزيد من فرص العمل داخل هذا القطاع.

وأشار الشرفاء إلى أن قطاع الأغذية والمشروبات في الإمارات، يعد قطاعا مزدهرا ولديه فرص كبيرة لتحقيق المزيد من النمو والتطور المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني موجها الشكر إلى الشركاء الاستراتيجيين في هذا البرنامج.

وأوضح، أن الهدف الرئيسي لهذا البرنامج يتمثل في توفير منصة ديناميكية للمواهب الإماراتية، مما سيؤدي إلى إنشاء مؤسسات تنافسية على نطاق عالمي، قادرة على المساهمة الفعالة تجاه تعزيز مستويات الأمن الغذائي المتقدم.

وقال: "أتطلع إلى رؤية المزيد من التطورات في النظام البيئي لقطاع الأغذية والمشروبات في الدولة، مع مجموعة من الشركات الجديدة ذات الصلة".

من جانبه قال صالح لوتاه، رئيس مجموعة عمل الصناعات الغذائية والمشروبات بالإمارات:" بصفتنا قادة شركات تصنيع الأغذية والمشروبات في الإمارات، فإن مسؤوليتنا هي بناء مستقبل أفضل من خلال الاستثمار في مواهبنا الوطنية لتشجيعهم، ومنحهم الثقة وتقديم يد العون لهم كي يتمكنوا من الارتقاء إلى آفاق جديدة لقطاع الغذاء في دولة الإمارات".

وتابع: "من الرائع أن نرى المشاركة الفعالة للشركات المصنعة الوطنية والمتعددة الجنسيات الملتزمة بدعم هؤلاء الموهوبين والمبدعين من شباب الوطن".

وأضاف: "على ثقة من أن هذه المبادرة ستلعب دورا حاسما في صياغة مستقبل قطاع الغذاء وفي تلبية أحد أهداف أجندتنا الوطنية، ألا وهو تحقيق الاستدامة الذاتية والتحول إلى مركز للتصنيع في المنطقة".