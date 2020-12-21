موجز دوت الخليج الإخبارية للسيارات.. بنتلي الخارقة و أيقونة لكزس UX

ترصد "دوت الخليج الإخبارية" أبرز الأحداث في قطاع السيارات الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة.

كشفت شركة بنتلي البريطانية لتصنيع السيارات، الإثنين، النقاب عن سيارتها الفارهة مولينر باكالار Mulliner Bacalar الجديدة.

كشفت شركة لكزس النقاب عن الموديل الجديد من أيقونتها UX، الذي ينتمي لفئة الموديلات الرياضية متعددة الأغراض SUV المدمجة.

كشفت شركة فورد النقاب عن نسخة كهربائية من أيقونتها موستانج Mustang، والتي تختلف عن الموديل التقليدي من حيث الهيكل بشكل كامل.

يشهد عام 2021 منافسة شرسة بين طرازي هيونداي فيلوستر N وفولكسفاجن جولف GTI في فئة سيارات الهاتشباك عالية الأداء.