ترصد "دوت الخليج الإخبارية" أبرز الأحداث في قطاع السيارات الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة.
كشفت شركة بنتلي البريطانية لتصنيع السيارات، الإثنين، النقاب عن سيارتها الفارهة مولينر باكالار Mulliner Bacalar الجديدة.
كشفت شركة لكزس النقاب عن الموديل الجديد من أيقونتها UX، الذي ينتمي لفئة الموديلات الرياضية متعددة الأغراض SUV المدمجة.
كشفت شركة فورد النقاب عن نسخة كهربائية من أيقونتها موستانج Mustang، والتي تختلف عن الموديل التقليدي من حيث الهيكل بشكل كامل.
يشهد عام 2021 منافسة شرسة بين طرازي هيونداي فيلوستر N وفولكسفاجن جولف GTI في فئة سيارات الهاتشباك عالية الأداء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موجز دوت الخليج الإخبارية للسيارات.. بنتلي الخارقة و أيقونة لكزس UX على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع العين وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.