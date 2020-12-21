الاتحاد للطيران تعلق رحلاتها بين أبوظبي والسعودية ومسقط والكويت

أعلنت الاتحاد للطيران عن تعليق رحلات الركاب بشكل فوري بين أبوظبي والمملكة العربية السعودية ومسقط في سلطنة عمان والكويت. وتابعت شركة الطيران الوطنية الإماراتية، أن هذا التعليق سيكون بشكل مؤقت وحتى إشعار آخر. وقال متحدث باسم الاتحاد للطيران إنه تم أخذ هذا الإجراء الاحترازي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19". وأكد المتحدث أن سلامة المسافرين والطاقم الجوي من أهم أولويات الاتحاد للطيران. وتابع: فيما تتواصل طواقم العمل مع المسافرين المتأثرين لإعلامهم بتعليق الرحلات ومساعدتهم في تعديل خطط سفرهم. وتتوفر المزيد من المعلومات على الموقع etihad.com أو عبر تطبيق الهواتف الذكية أو عن طريق الاتصال بمركز الاتصال التابع للاتحاد للطيران من داخل دولة الامارات على 600 555 666. كما تتوفر قائمة بكافة مراكز الاتصال المحلية التابعة للاتحاد للطيران على الرابط التالي: https://www.etihad.com/ar/help/contact-us.



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