موجز دوت الخليج الإخبارية الاقتصادي.. السلالة الجديدة تعصف بالبورصات والذهب

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هبط الذهب في المعاملات الفورية الإثنين 0.3% إلى 1874.91 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1115 بتوقيت جرينتش.

انخفضت الأسهم الأمريكية عند الفتح الإثنين، إذ أثارت سلالة جديدة من كورونا في بريطانيا مخاوف من مزيد من عرقلة النشاط الاقتصادي.

رحب خبراء في أسواق المال بإعلان وزيرة التخطيط المصرية، عن أن الجيش المصري يخطط لطرح بعض الشركات في البورصة.

كرّست المنافذ الجمركية التي استحدثتها مليشيا الحوثي تقسيم اليمن وضاعفت من معاناة اليمنيين شمال البلاد.

افتتح سهم تسلا بداية تعاملات الإثنين في أول أيام إدراجه بمؤشر S&P500 على هبوط حاد بلغ 5.61% ما يعادل 38.97 دولار.

احتفلت شركة "نمر" الإماراتية الرائدة، الإثنين، بالذكرى السنوية العشرين لتأسيسها بهدف خدمة قطاع الدفاع في دولة الإمارات وخارجها.

أطلق صندوق خليفة لتطوير المشاريع بالشراكة مع عدة جهات دولية، ومحلية، برنامج "مختبر الابتكار للأغذية والمشروبات".

انخفضت أسعار الذهب في مصر في ختام تعاملات الإثنين 21 ديسمبر 2020، في ظل تراجع الأسعار عالميا، مع تزايد مخاوف السلالة الجديدة من كورونا.

وسط ضجيج ومخاوف تهدد الأوضاع المعيشية في العراق على وقع الإجراءات التقشفية، صوّت مجلس الوزراء العراقي على مشروع الموازنة الجديدة.

هوت أسعار النفط 5% الإثنين، في أكبر هبوط خلال يوم واحد منذ يونيو حزيران،إذ أذكت سلالة جديدة سريعة الانتشار من كورونا مخاوف حيال بطء تعافي الطلب على الوقود وسط تشديد القيود في أوروبا.

تراجعت الليرة التركية 1% مقابل الدولار مع تحول مستثمرين للدولار الأمريكي منخفض المخاطر في ظل تشديد عدد كبير من الدول الإجراءات لاحتواء كورونا.

