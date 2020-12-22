المعارضة التركية تطالب باستقالة وزير الصحة

طالبت المعارضة التركية، مساء الإثنين، وزير الصحة فخر الدين قوجة، بتقديم استقالته من منصبه بسبب حريق في مستشفى أودى بحياة 12 شخصا.

وطالب آيطون تشيراي، النائب البرلماني التركي عن حزب "الخير" المعارض، رئيس السياسات الأمنية بالحزب، الوزير التركي بتقديم استقالته على خلفية الحادث.



والسبت الماضي، وبسبب خلل في أحد أجهزة الأكسجين، اندلع حريق بغرفة العناية المركزة للمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19" بإحدى المستشفيات الخاصة، في مدينة غازي عينتاب عاصمة ولاية تحمل الاسم نفسه، جنوبي تركيا، وأودى بحياة 12 شخصًا.

وفي تصريحات نقلها الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت" وتابعتها "دوت الخليج الإخبارية"، قال تشيراي: "هل حياة الإنسان في تركيا رخيصة بهذا القدر؟ ماذا ينتظر وزير الصحة كي يقدم استقالته؟".

ولفت البرلماني المعارض إلى أن الحادث ليس الأول من نوعه، وأنه جاء نتيجة الإهمال، مشيرًا إلى "نقص أسطوانات الأكسجين في المستشفيات وبيعها في السوق السوداء، فضلًا عن عدم وجود مساحة للمرضى في غرف العناية المركزة".

وأضاف قائلا: "الحريق فضيحة جديدة تضاف لفضائح الحكومة التركية، ودليل على فشلها في السيطرة على الأوبئة والحوادث، ليست المرة الأولى التي تحدث فيها انفجارات متكررة في المستشفيات بسبب أسطوانات الأكسجين".