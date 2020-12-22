بأمر المحكمة.. انتخابات جديدة في كوسوفو

أصدرت المحكمة الدستورية في كوسوفو الإثنين، حكما بإجراء انتخابات جديدة في البلاد.
وقالت وسائل إعلام محلية، إن قاضي المحكمة رأى أن انتخاب البرلمان لرئيس وزراء كوسوفو الحالي عبد الله هوتي في 3 حزيران/يونيو، لم يكن قانونيا.
وتم التصويت على اختيار هوتي لهذا المنصب بأغلبية ضئيلة للغاية بلغت 61 نائبا من أصل 120.
وجاء في قرار المحكمة الدستورية، أن انتخاب هوتي لم يكن قانونيا لأن أحد النواب أدلى بصوته وهو لم يكن مؤهلا لفعل ذلك.
وذكرت تقارير إعلامية أن الرئيسة الحالية فيوسا عثماني، ستلتقي مع ممثلي الحزب اليوم الثلاثاء لتحديد موعد جديد للانتخابات، حيث يجب أن يتم التصويت في غضون 40 يوما
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