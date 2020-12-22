سعر الدولار واليورو في المغرب اليوم الثلاثاء 22 ديسمبر 2020

تراجع اليورو مقابل الدرهم المغربي، فيما ارتفع الدولار، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، وسط هدوء في العرض والطلب.

وارتفعت العملات العربية، مقابل الدرهم المغربي، اليوم الثلاثاء، وفقا لموقع بنك المغرب (البنك المركزي).

وحسب قواعد المركزي المغربي، يجري تداول الدرهم المغربي، مقابل سلة عملات يشكل وزن الدولار فيها 40% ووزن اليورو 60%، في نطاق 5%.

سعر الدولار واليورو والإسترليني

وتراجع سعر صرف اليورو مقابل الدرهم إلى 10.408 درهم للشراء، و12.096 للبيع، مقابل 10.4307 درهم للشراء، و12.1221 للبيع، الإثنين.

ووفقا لمؤشرات البنك المركزي المغربي، فإن الدرهم ارتفع أمام العملة الأوروبية الموحدة خلال الفترة من 10 حتى 16 ديسمبر/كانون الأول الجاري بنسبة 0.30%.

وارتفع سعر صرف الدولار إلى نحو 8.544 درهم للشراء، و9.929 درهم للبيع، مقابل نحو 8.513 درهم للشراء، ونحو 9.894 درهم للبيع حسب بنك المغرب.



بينما سجل سعر صرف الجنيه الإسترليني، مقابل الدرهم 11.368 درهم للشراء، و13.212 درهم للبيع.

ووفقا للبيانات الرسمية المغربية، فإن الدرهم ارتفع أمام الدولار خلال الفترة من 10 حتى 16 ديسمبر/كانون الأول الجاري بنسبة 0.86%.

سعر الريال والدرهم والدينار

وارتفع الريال السعودي خلال تعاملات الثلاثاء إلى 2.277 درهم للشراء، و2.646 دينار للبيع، مقابل نحو 2.269 درهم للشراء، و2.637 درهم للبيع، وفقا لموقع البنك المركزي المغربي.

كما زاد سعر الدرهم الإماراتي مقابل الدرهم إلى 2.326 درهم للشراء، و2.703 للبيع.

وصعد سعر الدينار الكويتي إلى 28.051 درهم للشراء، و32.599 درهم للبيع، مقابل 27.973 درهم للشراء، و32.509 درهم للبيع.

وحسب بنك المغرب ( المركزي)، تراجعت قيمة الدرهم بنسبة 0.25% مقابل اليورو الأوروبي، وارتفعت بنسبة 5.88 % مقابل الدولار الأمريكي خلال الربع الثالث من عام 2020.

إصلاح العملة

وفي 9 مارس/آذار الجاري، وسعت وزارة المالية والبنك المركزي المغربي، من النطاق الذي يسمح بتحرك الدرهم فيه من 2.5% إلى 5%.

وهذه هي الخطوة الثانية للبنك المركزي المغربي، في عملية إصلاح للعملة المغربية تدريجيا.

وبدأ المغرب، إصلاح نظام سعر الصرف في يناير/كانون الثاني 2018، حين تمت توسعة النطاق، الذي يجري تداول الدرهم فيه مقابل سلة عملات يشكل وزن الدولار فيها 40% ووزن اليورو 60%، إلى 2.5% من 0.3%.