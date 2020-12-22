أكد الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، على دعم ومساندة اليمن لتحقيق أمنه واستقراره. وهنأ الحجرف، خلال اتصال هاتفي، رئيس الحكومة اليمنية الدكتور معين عبدالملك، اليمن بتشكيل الحكومة الجديدة وفقا لاتفاق الرياض. وأكد الحجرف دعم مجلس التعاون الخليجي للحكومة والشعب اليمني في ظل الشرعية الدستورية ووفق المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم 2216. كما ثمن الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، حرص جميع الأطراف على تسريع تنفيذ اتفاق الرياض. وأعرب عن تمنياته باستقرار اليمن وتعزيز أمنه وتحقيق تطلعات شعبه في مختلف المجالات في ظل الحكومة الجديدة. والجمعة الماضية، أصدر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي قرارا جمهوريا بتشكيل حكومة جديدة برئاسة الدكتور معين عبدالملك، بناء على اتفاق الرياض الذي رعته السعودية. وأحدث إعلان الحكومة انفراجة مهمة في الأزمة اليمنية عقب شد وجذب في مشهد البلد المضطرب منذ 6 سنوات، كما يفتح مساحات جديدة للفريق برئاسة معين عبد الملك لمواصلة العمل مع التحالف العربي لإنجاز الملفات المتعثرة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر "التعاون الخليجي" يهنئ اليمن بتشكيل الحكومة.. دعم ومساندة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع العين وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.