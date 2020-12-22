"خميسة السلام".. وفد أمريكي إسرائيلي يترحم على الحسن الثاني

توجه الوفد الإسرائيلي الأمريكي، الثلاثاء، نحو ضريح محمد الخامس بالعاصمة المغربية، للترحم على الملكين الراحلين.

وتوجه أفراد الوفد المشترك الإسرائيلي الأمريكي، مباشرة بعد وصولهم إلى الرباط، نحو ضريح محمد الخامس للترحم على فقيدي المملكة، الملكين الراحلين الحسن الثاني ووالده محمد الخامس.

وقبل وقت قصير، وصل وفد أمريكي إسرائيلي إلى الرباط، قادما من تل أبيب في أول رحلة طيران مباشر بين البلدين.

وتوشحت الطائرة الإسرائيلية برمز "خميسة"، المستوحى من الثقافة المغربية، إلى جانب عبارة "السلام" بالعربية والعبرية والإنجليزية، وأعلام المغرب وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية.

وهذه الرحلة هي الرحلة التجارية الأولى مباشرة من تل أبيب إلى الرباط عقب استئناف العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وإسرائيل.

ويتوجه الوفدان الأمريكي والإسرائيلي إلى ضريح محمد الخامس بالرباط من أجل الترحم على الملكيْن الراحليْن الحسن الثاني ومحمد الخامس.

وفي أعقاب ذلك، سيتوجه الجميع إلى قصر الضيافة بالرباط، من أجل توقيع اتفاقيات بين الحكومة المغربية ونظيرتها الإسرائيلية ولقاء الملك محمد السادس.