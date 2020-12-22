لأول مرة في المنطقة.. تجربة الروبوت "جايبوت" في البناء بالإمارات

أعلنت شركة أليك للهندسة والمقاولات الإماراتية، عن تعاونها مع شركة "هيلتي" لتجربة روبوت "جايبوت" لأول مرة في المنطقة.

وشركة أليك للهندسة والمقاولات تابعة لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، بينما يتم تجربة "جايبوت" الأول من نوعه في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي والذي يعمل على تعزيز كفاءة مهام الحفر في مواقع الإنشاءات.

وحسب وكالة أنباء الإمارات، تعمل شركتا "أليك" و"هيلتي" منذ مارس 2019 على اختبار إنتاجية الروبوت في عدد من مشاريع شركة أليك بما فيها مشروع "ون زعبيل".

ويساعد "جايبوت" على تعزيز الإنتاجية في عمليات التثبيت بالمشاريع الإنشائية.

ويتولى روبوت البناء المبتكر تنفيذ عملية التثبيت مع السماح لمدير المشروع بتتبع تقدم العمل وحالة المشروع من خلال البيانات التي يجمعها الروبوت.

ويقوم "جايبوت" بوضع علامات وحفر الثقوب باستخدام الخطط الرقمية ما يخفف من مهمة عمال البناء الشاقة المتمثلة في الحفر العلوي ويسمح لهم بالتركيز على تشغيل روبوت الإنشاء.

وقال كيز تايلور الرئيس التنفيذي لشركة أليك: يسرنا أن نرى التحول الذي يشهده قطاع البناء عن قرب من خلال تعاوننا مع شركة هيلتي ويأتي ذلك في إطار جهودنا المتواصلة لتشجيع استمرارية الابتكار والتحول الرقمي في القطاع.

وتابع: أن روبوت "جايبوت" أتاح لنا فرصة لنرى ما سيكون عليه مستقبل قطاع الإنشاءات من خلال "جايبوت" في الحين الذي نستكشف فيه آفاقا جديدة من الكفاءة في عملياتنا.

من جهته قال ناثان هانس المدير العام لشركة أليمكو: أضفى روبوت جايبوت تحسينات كبيرة على الإنتاجية والجودة والسلامة عندما قمنا باستخدامه في مشروع ون زعبيل ومواقعنا الأخرى.

وتابع: أثبتت الدقة والكفاءة في عملية التثبيت قيمة كونك منظمة مدفوعة بتقنية ثلاثية الأبعاد إذ أن استثمارنا في التكنولوجيا عالمية المستوى هو شهادة على التزامنا بتحسين عملياتنا باستمرار حتى نتمكن من إنجاز مشاريع عالية الجودة وتقديم الأفضل لعملائنا.

يشار إلى أن شركة أليك هي المقاول الرئيسي لمشروع "ون زعبيل" الذي يتضمن محلات تجزئة ووحدات سكنية ووجهات الضيافة والمكاتب كجزء من المشروع المتعدد الاستخدامات ليتيح لزواره والمستأجرين فيه إطلالات بانورامية بزاوية 360 درجة على مدينة دبي.