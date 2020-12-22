واشنطن تعاقب أفرادا وكيانات سورية.. البنك المركزي الأبرز

فرضت واشنطن، الثلاثاء، عقوبات جديدة مرتبطة بسوريا، استهدفت البنك المركزي السوري وإدراج أفراد وكيانات على القائمة السوداء.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان، إن واشنطن فرضت عقوبات جديدة مرتبطة بسوريا، حيث استهدفت البنك المركزي السوري، وأدرجت عددا من الأفراد والكيانات على القائمة السوداء.



وتأتي تلك الإجراءات في أعقاب سلسلة عقوبات فرضتها واشنطن على سوريا هذا العام.

كما تمثل جولة جديدة في محاولات الولايات المتحدة لدفع حكومة الرئيس بشار الأسد للعودة إلى المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة لإنهاء الحرب الأهلية التي بدأت قبل نحو عشر سنوات.

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، فرضت الولايات المتحدة، عقوبات على شخصيات وكيانات تابعة للنظام السوري.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في تغريدة عبر تويتر حينها، إن "العقوبات طالت 17 عنصرا من شخصيات النظام السوري العسكرية والحكومية ورجال الأعمال الفاسدين، وشركات تستثمر الصراع السوري".

وتضاف هذه الشخصيات والكيانات أيضًا إلى وزارة السياحة وشركة تابعة لها، ليرتفع المجموع إلى 19 كيانًا.

ولم تفلح جولات من المحادثات معظمها في جنيف في جمع الأطراف المتحاربة معاً لإنهاء الصراع الذي أودى بحياة مئات الآلاف وشرد الملايين.