لقاء ميلر وغني.. بحث التواجد الأمريكي بأفغانستان

بحث القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي كريستوفر ميلر مع الرئيس الأفغاني أشرف غني، الثلاثاء، التواجد العسكري الأمريكي في أفغانستان.

جاء ذلك خلال الزيارة المفاجئة التي قام بها ميلر إلى أفغانستان، لزيارة جنود بلاده بمناسبة عيد الميلاد.، والتي تأتي قبل سحب المزيد من الجنود الأمريكيين من أفغانستان.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أنه لم يتم الإعلان عن الزيارة في وقت مسبق لأسباب أمنية.

وأضافت الوزارة أن ميلر عقد لقاءات مع قيادات عسكرية في أماكن مختلفة كما زار الجنود لتوجيه الشكر إليهم على المهمة التي يقومون بها ولاسيما في ظل انفصالهم عن عائلاتهم في عيد الميلاد.



وكان ميلر قد زار قوات بلاده في الصومال في نهاية نوفمبر/تشرين الثان الماضي، بمناسبة عيد الشكر.

وكانت الحكومة الأمريكية قد أبرمت اتفاقية مع طالبان في فبراير/شباط الماضي، حيث نصت على تعهد بسحب كل القوات الأجنبية من أفغانستان بحلول نهاية أبريل/نيسان 2021، مقابل التزام طالبان بإجراء محادثات سلام مع الحكومة في كابول وتعهدها بتقليل العنف بشكل ملحوظ.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن قبل شهر عن تخفيض آخر لقوات بلاده إلى 2500 جندي بحلول منتصف يناير/كانون ثان المقبل.