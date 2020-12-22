نتنياهو للوفد الإسرائيلي الأمريكي بالمغرب: نصنع عصرا جديدا من السلام

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن المنطقة تشهد عصرًا جديدًا من السلام والازدهار والأمل لشعوبنا ومستقبلنا.

وطلب رئيس الوزراء الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، من الوفد الإسرائيلي-الأمريكي الذي وصل إلى المغرب "نقل التحيات إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس الذي يقوم بشيء تاريخي".

وقال نتنياهو في إشارة إلى الرحلة الجوية الأولى بين تل أبيب والعاصمة المغربية الرباط، "إنها رحلة جوية تاريخية، وانفراج آخر باتجاه السلام، بمعنى السلام الحقيقي، الذي يتسم بالاحترام المتبادل".

وكان نتنياهو يتحدث مع قائد الطائرة التابعة لشركة الطيران الإسرائيلية "العال" وأفراد الوفدين الإسرائيلي الأمريكي الذين هبطوا في الرباط مساء اليوم.

وقال نتنياهو: "أؤكد على أن الحديث يدور عن 4 اتفاقيات سلام في غضون 4 أشهر، إننا نصنع عصرًا جديدًا من السلام، والازدهار والأمل لمنطقتنا، ولشعوبنا ولمستقبلنا".

وأضاف: "أرجو أن أبعث من خلالكم تحياتي إلى ملك المغرب الذي يقوم بشيء تاريخي، وأحييه على قراره الذي يعني الكثير جدًا بالنسبة لنا جميعًا".

وتابع: "إننا نغيّر مستقبل كلا شعبينا، اللذين كانا مرتبطين ببعضهما البعض بشكل رائع أصلاً، لكن الرحلات الجوية المباشرة، وفتح المكاتب وكل ما سيأتي لاحقًا يرمز إلى بداية عصر من السلام الممتاز".

ومن جهتها قالت وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري ريغيف: "بصفتي إحدى بنات الطائفة المغربية اليهودية في إسرائيل فإنني أعتبر هذا اليوم يومًا مؤثرًا بشكل خاص بالنسبة لأبناء الشعب اليهودي أجمعين وبالنسبة لي شخصيًا".

وأضافت: " أود أن أحيي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي أنجز اتفاقيات السلام التاريخية وأن أتمنى له المزيد من السنوات العديدة في منصبه ليستمر في قيادة إسرائيل نحو السلام، ومن خلال المزيد من اتفاقيات السلام الجديدة التي ستساهم في ازدهار إسرائيل وتعزيز أمنها في المنطقة بأسرها".