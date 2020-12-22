ملادينوف يعتذر عن منصب المبعوث الأممي لليبيا

اعتذر السياسي البلغاري نيكولاي ملادينوف، الثلاثاء، عن شغل منصب المبعوث الأممي إلى ليبيا.

وقال متحدث باسم الأمم المتحدة، إن السياسي البلغاري اعتذر عن تولي المنصب الأممي لأسباب شخصية وعائلية.

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمم المتحدة، إن ملادينوف أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، أنه لن يتمكن من تولي منصب مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا العام المقبل.

وعمل ملادينوف مبعوثا للأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط على مدى السنوات الخمس الماضية.



واليوم الثلاثاء، أعطى مجلس الأمن الدولي الضوء الأخضر لجوتيريس، لتعيين البلغاري نيكولاي ملادينوف مبعوثًا جديدًا للمنظمة الدولية إلى ليبيا، بعد عشرة أشهر من استقالة اللبناني غسان سلامة جراء دواع صحيّة.

وكان أعضاء في مجلس الأمن يودون تعيين أفريقي لهذا المنصب بدلا من تعيين ملادينوف.

وولد نيكولاي ملادينوف في الخامس من مايو/أيار عام 1972 في مدينة صوفيا، وفي عام 1995 تخرح في جامعة الاقتصاد الوطني والعالمي في صوفيا في بلغاريا، وتخصص في العلاقات الدولية، وفي العام التالي حصل على درجة الماجستير في دراسات الحرب من جامعة كينجز كولدج في لندن.

ويشغل منصب منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط منذ 5 فبراير/ شباط 2015، كما شغل منصب مدير بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) بين 2013-2015، ووزير خارجية بلغاريا بين 2010-2013.

كما تولى نيكولاي ملادينوف وهو صديق مقرب لرئيس الوزراء البلغاري بويكو بوريسوف وعضو في حزبه اليميني، منصب وزير الدفاع في بلغاريا من يوليو/ تموز 2009 إلى يناير/ كانون الثاني 2010.

وشغل عضوية البرلمان البلغاري بين عامي 2001 و2005، وعضوية البرلمان الأوروبي بين عامي 2007 و2009، وكان ضمن الوفد الأوروبي إلى كل من العراق وأفغانستان وإسرائيل، والى جانب ذلك شغل العديد من المناصب في قطاعات أخرى منها البنك الدولي والمعهد الأوروبي، بحسب الأمم المتحدة.