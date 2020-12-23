العربية للطيران تضع شعار مفوضية اللاجئين على إحدى طائراتها

أطلقت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وشركة العربية للطيران حملة مناصرة بمناسبة الذكرى السبعين لتأسيس المنظمة.

ووضعت المفوضية، شعارها على إحدى الطائرات التابعة لأسطول العربية للطيران لمدة 3 أشهر، ابتداءً من الثلاثاء.

وحسب وكالة الإمارات، تم إطلاق الحملة في احتفال رمزي أجري في صالة طائرات العربية للطيران بمطار الشارقة الدولي بحضور نادية جبور مديرة مكتب مفوضية اللاجئين بالإمارات، وعادل العلي الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران وعدد من المسؤولين من الجانبين.

وقالت نادية جبور، إنه على مدى 70 عاما أخذت المفوضية على عاتقها حماية الأشخاص المجبرين على الفرار وعملت على تزويدهم بالمساعدات الإنسانية وإيجاد الحلول للملايين حول العالم.

وأشادت، بمبادرة العربية للطيران التي ستساعد حتماً في تسليط الضوء على قضية اللاجئين والنازحين قسراً خاصة في هذه الأوقات الحرجة التي تشهد زيادة غير مسبوقة في معدلات النزوح.

من جانبه قال عادل العلي، إن مهمة مفوضية اللاجئين أساسية لحماية الأفراد، والمجتمعات حول العالم حيث استطاعت ولمدة سبعين عاما أن تحدث فرقا من خلال حماية حقوق الأشخاص المجبرين على الفرار.

وتابع: نهدف من خلال هذه الحملة للمساهمة في تسليط الضوء على الدور المهم للمفوضية في تقديم المساعدة الإنسانية للملايين حول العالم.