لجنة تفكيك إخوان السودان تعثر على أجهزة "طيبة" المفقودة

أعلنت لجنة تفكيك نظام إخوان السودان وازالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الاموال المنهوبة، التوصل لأجهزه مفقودة من منصتي قناة طيبة.

وأصدرت بيانا جاء فيه، إنها عثرت على الأجهزة المفقودة في أحد المخازن بالخرطوم، التي شملتها قرارات الاسترداد مؤخرًا بعد فتحه، بوجود وإشراف النيابة، وتم استدعاء فريق فني لمطابقة الأجهزة الموجودة بالمخزن بالمفقودة من المنصتين، واتضح أنها المفقودة.

واعتبر المفوض الإداري والمالي باللجنة ماهر ابوالجوخ، أن الموجودات الحالية تمثل ما لا يقل عن 90% من الأجهزة المفقودة بالمنصتين.

وأوضح أن تحقيق هذا الإنجاز ناتج عن إصدار لجنة التفكيك لقرارات مرتبطة بشركة الأندلس وقناة وإذاعة طيبة، ممثلين في الهاربين ماهر سالم وبسام حسن، لأن وضع اليد على ممتلكاتهم ومنقولاتهم كشفت تفاصيل إضافية حول المفقودات، وساعدت في حل لغز اختفاء الأجهزة.

وسبق أن أصدرت لجنة التفكيك قراراً باسترداد ممتلكات ماهر سالم رباح رمضان، وبسام حسن محمد أحمد، وهما سودانيان، شغل الأول منصب المدير العام لشركة الأندلس المالكة للمنصتين وقناة وإذاعة طيبة، ويعد الثاني أحد المؤسسين لهذه المؤسسات قبل أن يتفرغ لإدارة استثمارات خاصة بماهر سالم، وباسمه في الخرطوم.

وبلغ حجم المستردات من ماهر وبسام، المرصودة 18 شركة، و34 عقارًا وأراضي امتلك منها ماهر سالم 24 شقة، أما بسام فقد امتلك 3 شقق في قطر، بجانب عقارات وأراضٍ أخرى.