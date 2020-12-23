"العار".. ترامب يرفض خطة الكونجرس لإنعاش الاقتصاد

رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حزمة التحفيز الاقتصادي البالغة 900 مليار دولار التي اعتمدها الكونجرس، واصفا إياها بـ"العار".

وقال ترامب في فيديو عبر تويتر الثلاثاء: "أدعو الكونجرس إلى تعديل مشروع القانون هذا، وزيادة مبلغ 600 دولار القليل بشكل يبعث على السخرية إلى 2000 أو 4000 دولار للزوجين"، في إشارة إلى الأموال المخصصة للعائلات.



وأضاف "كما أدعو الكونجرس إلى التخلص من العناصر غير الضرورية والمُكلِفة في مشروع القانون هذا".

كان النواب الأمريكيون صادقوا، الإثنين، على خطة لدعم الأسر والشركات المتضررة من تداعيات أزمة وباء كوفيد-19، قيمتها 900 مليار دولار، واعتُبرت ضرورية جداً لإعادة تحريك عجلة أكبر اقتصاد في العالم، لكن هذه الخطة لا يمكنها أن تدخل حيز التنفيذ بدون توقيع الرئيس.

ودخل أكبر اقتصاد في العالم في ركود اقتصادي عميق، هو الأسوأ منذ الركود المسجل في ثلاثينيات القرن الماضي، بسبب توقف الأنشطة لاحتواء الوباء الذي تسبب ببطالة واسعة النطاق.

واستأنف الوباء تفشيه في الخريف، متسبباً بوقف التوظيف والنشاط اللذين بدآ في الصيف.

وفي سياق متصل، قالت منظمة الصحة العالمية، إن إصابات كورونا الأسبوعية سجلت أعلى مستوى منذ بدء الجائحة، وإن نصف الإصابات في الأمريكتين.

وتظهر البيانات استمرار اتجاه تزايد الإصابات هذا الشهر مع بدء عمليات التطعيم في بعض البلدان.

وقالت المنظمة في تقريرها الوبائي الأسبوعي، إن الحالات الجديدة زادت 6 % أو 4.6 مليون في الأسبوع المنتهي في 20 ديسمبر/ كانون الأول، وزادت الوفيات الجديدة 4 % أو حوالي 79 ألفا في نفس الفترة.