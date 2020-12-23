مقتل 3 رجال شرطة وإصابة آخر في إطلاق نار وسط فرنسا

قُتل ثلاثة شرطيين فرنسيين وأصيب رابع، الأربعاء، في إطلاق نار وسط البلاد. ووفق "رويترز" فإن رجال الشرطة الثلاثة القتلى كانوا يستجيبون لبلاغ عن عنف منزلي ضد امرأة. وأوضحت أنه عندما وصلت الشرطة الفرنسية أطلق المهاجم النار عليها ثم أحرق المنزل.

وفي وقت سابق، أعلنت الشرطة في مدينة نيم جنوب فرنسا أنها أغلقت مبنى المحكمة الرئيسي بالمدينة دون تحديد سبب الإغلاق. وناشدت الشرطة عبر تويتر، السكان الابتعاد عن المنطقة. وذكرت صحيفة ميدي ليبر وقناة فرانس 3 التلفزيونية، أن الإغلاق جاء بعد وفاة حدثت في المبنى والاشتباه في إطلاق نار بداخلها.

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