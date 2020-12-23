سعر الدولار واليورو في الجزائر اليوم الأربعاء 23 ديسمبر 2020

تراجع متوسط سعر اليورو الأوروبي، مقابل الدينار الجزائري، اليوم الأربعاء، في السوق غير الرسمية، بينما استقر الدولار.

وانخفض سعر العملة الأوروبية إلي 218.82 دينار للشراء، و 221.25 للبيع، مقابل نحو 220.48 دينار للشراء، و 222.93 دينار للبيع الثلاثاء.

ويختلف سعر صرف الدولار واليورو مقابل الدينار الجزائري باختلاف المناطق وتجار السوق الموازية غير الرسمية "السوداء".

وينصح خبراء المال في سوق الصرف بمراجعة الأسعار لدى أكثر من تاجر قبل الشراء أو البيع.

وواصل سعر الدولار الاستقرار في السوق الموازية، عند 180 دينارا للشراء، و 182 للبيع، وفق وسائل إعلام محلية.

وزاد الجنيه الإسترليني، في السوق السوداء، إلى 240.53 دينار للشراء، و 243.21 دينار للبيع، مقابل نحو 242.28 دينار للشراء، و 244.97 دينار للبيع.

ولم تكن 2020 سهلة على اقتصاد الجزائر المتهالك منذ 6 سنوات بفعل أزمة اقتصادية اشتد لهيبها خلال السنة الجارية، بفعل جائحة كورونا وتذبذب أسعار النفط، وتأثيرات قضايا فساد النظام السابق.

الأسعار الرسمية

وتراجع سعر الدولار مقابل الدينار لدى البنك المركزي الجزائري إلى 132.45 دينار للشراء، و 132.47 دينار للبيع، مقابل 132.684 دينار للشراء، و 132.699 دينار للبيع، أمس.

فيما ارتفع سعر اليورو إلى 161.79 دينار للشراء، و 161.84 دينار للبيع، مقابل 161.45 دينار للشراء، و 161.50 للبيع.

بينما انخفض سعر الجنيه الإسترليني، لدى بنك الجزائر، إلي 177.50 دينار للشراء، و177.57 دينار للبيع، مقابل نحو 178.11 دينار للشراء، 178.18 دينار للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار

وانخفض سعر الريال السعودي في المركزي الجزائري، إلى 35.29 دينار للشراء، و 35.31 دينار للبيع، مقابل 35.36 دينار للشراء، و 35.37 دينار للبيع، أمس.

بينما بلغ سعر الريال السعودي، مقابل الدينار في السوق السوداء 47.98 دينار للشراء، و 48.51 دينار للبيع.

وتراجع الدرهم الإماراتي في المركزي الجزائري، إلي 36.05 دينار للشراء، و 36.06 دينار للبيع، فيما استقر في السوق الموازية عند 49.01 دينار للشراء، و 49.55 دينار للبيع.

كما تراجع سعر الدينار الكويتي لدى بنك الجزائر، إلي 434.42 دينار للشراء، و435.61 دينار للبيع.

و شهدت السوق السوداء، تراجع العملة الكويتية إلي 590.58 دينار للشراء، و597.14 دينار للبيع، مقابل نحو 591.63 دينار للشراء، و 598.20 دينار للبيع.

العام الصعب

وكبدت التداعيات السلبية لجائحة كورونا وتراجع أسعار النفط الجزائر خسائر بنحو 10 مليارات دولار.

وأجبرت تداعيات كورونا وأسعار النفط السلبية الحكومة الجزائرية على إقرار أكثر الموازنات تقشفاً وصرامة لعام 2021، بنحو 62 مليار دولار، بتراجع قيمته نحو 2 مليار دولار عن موازنة 2020.

وتعتمد الحكومة الجزائرية سعر 40 دولارا لبرميل النفط في موازنة 2021، فيما يمثل النفط والغاز نحو 97% من صادرات الجزائر، على إيرادات الحكومة.