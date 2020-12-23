سعر الدولار في السودان اليوم الأربعاء 23 ديسمبر 2020

تراجع متوسط سعر الدولار، مقابل الجنيه السوداني، في تعاملات السوق الموازية "السوداء" اليوم الأربعاء، فيما استقر لدى البنوك والصرافة.

وانخفض متوسط سعر العملة الخضراء في التعاملات المبكرة إلى 262 جنيها مقابل 264 الثلاثاء، وفق وسائل إعلام محلية.

وفي بنك السودان المركزي ظل سعر الدولار عند مستوى 55 جنيها للشراء و 55.27 جنيه للبيع.

سعر اليورو والإسترليني



وارتفع سعر اليورو في البنوك إلى 67.21 جنيه للشراء، و 67.54 للبيع، كما زاد في السوق الموازية غير الرسمية إلى 316 جنيها.

وصعد سعر الجنيه الإسترليني في بنك السودان المركزي، إلى 73.66 جنيه للشراء، و74.03 جنيه للبيع، مقابل 73.41 جنيه للشراء و 73.77 جنيه للبيع، فيما تراجع في السوق الموازية إلى 335 جنيها، مقابل 344 جنيها.

سعر الريال والدرهم والدينار

وواصل سعر الريال السعودي، الاستقرار في بنك السودان المركزي 14.66 جنيه للشراء، و14.74 جنيه للبيع أمس، كما استقر في السوق الموازية، عند 70 جنيها.

وتراجع متوسط سعر الدرهم الإماراتي في السودان في تعاملات السوق السوداء إلي 71 جنيها، بينما استقر في البنوك، عند 14.97 جنيه للشراء، و 15.04 جنيه للبيع.

كما تراجع متوسط سعر الدينار الكويتي لدى السوق الموازية غير الرسمية، إلي 675 جنيها، بينما ارتفع في بنك السودان المركزي، إلى 180.58 جنيه للشراء، و نحو 181.48 جنيه للبيع.

سعر الوقود

وقررت الحكومة السودانية،توحيد أسعار البيع لمنتجات الوقود، البنزين والجازولين، في خطوة تعكس التحرير الكلي للوقود.

وكان السودان قد حرر أسعار الوقود جزئيا قبل شهرين، وأصبح هناك سعران للبيع، تجاري يباع وفق السعر العالمي، والآخر "مدعوم" بأسعار مخفضة تقارب النصف.

ويعد نقص الوقود والاصطفاف الطويل في المحطات أمرا شائعا في السودان حيث تكافح الحكومة من أجل توفير العملات الأجنبية للواردات، والتي فُتحت للقطاع الخاص في أبريل/نيسان الماضي.

