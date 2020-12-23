سعر الدولار واليورو في المغرب اليوم الأربعاء 23 ديسمبر 2020

ارتفع اليورو والجنيه الإسترليني مقابل الدرهم المغربي، خلال التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء، فيما تراجع الدولار.

وبلغ سعر صرف اليورو 10.421 درهم للشراء، و12.111 درهم للبيع، مقابل نحو 10.408 درهم للشراء، و12.096 للبيع الثلاثاء.

وحسب قواعد المركزي المغربي، يجري تداول الدرهم المغربي مقابل سلة عملات يشكل وزن الدولار فيها 40% ووزن اليورو 60%، في نطاق 5%.

سعر الدولار واليورو والإسترليني

ووفق مؤشرات البنك المركزي المغربي، فإن الدرهم ارتفع أمام العملة الأوروبية الموحدة خلال الفترة من 10 حتى 16 ديسمبر/كانون الأول الجاري بنسبة 0.30%.



وتراجع سعر صرف الدولار إلى نحو 8.525 درهم للشراء، و9.908 درهم للبيع، مقابل نحو 8.544 درهم للشراء، و9.929 درهم للبيع، أمس حسب بنك المغرب.

وزاد سعر الجنيه الإسترليني إلى 11.429 درهم للشراء، و13.283 درهم للبيع، مقابل نحو 11.368 درهم للشراء، و13.212 درهم للبيع.

ووفقا للبيانات الرسمية المغربية، فإن الدرهم ارتفع أمام الدولار خلال الفترة من 10 حتى 16 ديسمبر/كانون الأول الجاري بنسبة 0.86%.

سعر الريال والدرهم والدينار

وتراجع الريال السعودي إلى 2.272 درهم للشراء، و2.640 درهم للبيع، مقابل نحو 2.277 درهم للشراء، و2.646 دينار للبيع، وفقا لموقع البنك المركزي المغربي.

كما انخفض سعر الدرهم الإماراتي إلى 2.321 درهم للشراء، و2.697 درهم للبيع، مقابل نحو 2.326 درهم للشراء، و2.703 للبيع، أمس.

وهبط سعر الدينار الكويتي إلى نحو28.008 درهم للشراء، و32.550 درهم للبيع، مقابل نحو 28.051 درهم للشراء، و32.599 درهم للبيع، أمس.

وحسب بنك المغرب (المركزي)، تراجعت قيمة الدرهم بنسبة 0.25% مقابل اليورو الأوروبي، وارتفعت بنسبة 5.88 % مقابل الدولار الأمريكي خلال الربع الثالث من عام 2020.

إصلاح العملة

وفي 9 مارس/آذار الجاري، وسعت وزارة المالية والبنك المركزي المغربي، من النطاق الذي يسمح بتحرك الدرهم فيه من 2.5% إلى 5%.

وهذه هي الخطوة الثانية للبنك المركزي المغربي، في عملية إصلاح للعملة المغربية تدريجيا.

وبدأ المغرب إصلاح نظام سعر الصرف في يناير/كانون الثاني 2018، حين تمت توسعة النطاق، الذي يجري تداول الدرهم فيه مقابل سلة عملات يشكل وزن الدولار فيها 40% ووزن اليورو 60% إلى 2.5% من 0.3%.