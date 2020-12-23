تحذير إسرائيلي شديد لإيران: سلاح الجو جاهز لأي وقت وهدف

وجّهت إسرائيل، اليوم الأربعاء، تحذيرا شديد اللهجة لإيران، متوعدة إياها في أي وقت وهدف.
جاء ذلك على لسان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه بيني جانتس، خلال مشاركتهما في ختام تخريج دورة تدريبية لطيارين إسرائيليين.
وقال نتنياهو: "سياستنا واضحة وثابتة: من يحاول إلحاق الأذى بنا فسيتعرض لضربة ساحقة".
وأضاف: "في مواجهة الخطر، سلاح الجو جاهز للعمل بقوة، في أي مدى وفي أي ميدان وفي أي هدف".
وهو ما أكده جانتس بقوله: "لن نتردد في منع أعدائنا، خاصة إيران، من تعريض استقرار الشرق الأوسط للخطر".
وخلال الأشهر الأخيرة، وجهت تل أبيب العديد من التهديدات لطهران من مغبة ضرب أهداف إسرائيلية بعد تصريحات لمسؤولين إيرانيين.
ومطلع الشهر الجاري، اتهم نتنياهو، طهران باستغلال الاتفاق النووي -الذي سمح برفع العقوبات الاقتصادية عنها، قبل إعادة فرضها وتشديدها من جانب إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب- بهدف توسيع نفوذها في سوريا والعراق واليمن.
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