بن شبات عن علاقات المغرب وإسرائيل: راسخة وتتقدم سريعا

قال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي مائير بن شبات، إن "العلاقات مع المغرب تتقدم سريعًا وستكون كاملة، وراسخة، ووطيدة، وودية جدًا".

وأضاف بن شبات في تصريح وزعه مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بعد عودة الوفد الإسرائيلي من المغرب: "أشكر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على شرف ترأس الوفد الإسرائيلي إلى المغرب".

وتابع: "لقد عدنا هذا الصباح من زيارة ناجحة للغاية في الرباط، والتي أتت بعد إعلان إقامة العلاقات بين الدولتين بأقل من أسبوعين".

وأشار بن شبات إلى أنه "سيتم افتتاح ممثلية مغربية رسمية في تل أبيب في غضون أسبوعين تقريبًا وقد أبرمنا بالفعل اتفاقيات أولية تُعنى ببدء صب مضمون حقيقي في التعاون بين الدولتين".





وكان المغرب أعلن، الثلاثاء، إقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل، مؤكدا أنها تخدم السلام في المنطقة وتعزز الأمن الإقليمي.

وقال وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، في تصريحات خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الوفد الأمريكي الإسرائيلي، إن "موقف بلادنا ثابت ولم يتغير من القضية الفلسطينية".

وتابع بوريطة: "تم الاتفاق على تسيير رحلات طيران مباشرة بين بلادنا وإسرائيل، وإعادة فتح مكتبي الاتصال في الرباط وتل أبيب".

وفي 10 ديسمبر/كانون الأول الجاري أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفاق سلام بين المغرب وإسرائيل.

وفي تغريدة عبر "تويتر"، قال ترامب إن "الجانبين اتفقا على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة، مؤكدا أن الخطوة تعد إنجازا هائلا للسلام بمنطقة الشرق الأوسط".

وبموجب الاتفاق، سيقيم المغرب علاقات دبلوماسية كاملة، وسيستأنف الاتصالات الرسمية مع إسرائيل، ويسمح بعبور رحلات ووصول وقيام رحلات بين البلدين.